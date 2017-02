Biden: U BiH je bio genocid, a ne građanski rat i o tome se mora pričati

Foto: EPA

Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je na svečanosti u Washingtonu, gdje mu je Savjetodavno vijeće BiH uručilo životnu nagradu, da se o genocidu u BiH mora pričati.

On je izjavio da nema ništa na što je više ponosan od povezanosti s naporom da se okonča genocid u Bosni i Hercegovini. Prisjetio se i vremena kada je slušao o agresiji i zločinima koji su se dešavali 90-ih godina u našoj zemlji.



"Kroz slušanja i kontakte s drugim diplomatima bio sam uvjeren da je Slobodan Milošević planirao etničko čišćenje u BiH", kazao je Biden.



Kako kaže, za vrijeme agresije vjerovao je da narod u BiH ima pravo da se brani zbog čega je u martu 1992. godine predložio Rezoluciju o podizanju embarga na uvoz oružja koji su UN i NATO odlučili nametnuti. Ističe da je dodao još jedan element, a to je da se podigne embargo i da se napadne JNA koja je prelazila Drinu da bi počinili haos koji su planirali u BiH, ali da se onda ništa nije desilo.



"Vi ste preživjeli. Izgubili ste porodice, izgubili ste domove. Borili ste se da sačuvate vaš dignitet. Ovo nije bio građanski rat, bio je genocid. Jednostavno genocid. I to se dešavalo pred očima cijele Evrope", rekao je Biden.



Sve je upozorio da trebaju podsjećati na genocid u BiH jer svi bi trebali znati tu prošlost.