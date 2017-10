Bajrektarević: Nakon Katalonije slijede Baskija, Korzika, Bretanja, Normandija, Sardinija...

Anis Bajrektarević

Nakon što su Katalonci jutros, uprkos zabrani španske Vlade i Ustavnog suda, izašli na referendumu o nezavisnosti ove španske pokrajine, uslijedili su neredi u cijeloj zemlji. Dok cijeli svijet priča o sukobljavanju katalonskih birača i španske policije, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija u Beču Anis Bajrektarević govori za Klix.ba kako je "šutnja evropskih zvaničnika jako upadljiva".

