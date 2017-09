Angela Merkel favoritkinja za pobjedu, stručnjaci smatraju da se politika prema BiH neće mijenjati

Foto: EPA-EFE

Nijemci 24. septembra izlaze na parlamentarne izbore i odlučuju ko će biti njihov kancelar naredne četiri godine, a u igri su vječna kancelarka Angela Merkel i socijalista Martin Schulz. Merkel dužnost kancelarke obavlja već 12 godina i ako je vjerovati anketama taj će posao raditi najmanje 16 godina.

