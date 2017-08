3,5 milijardi eura za infrastrukturu u Beču

Austrijsko ministarstvo za saobraćaj, inovacije i tehnologiju investirat će do 2022. godine 3,5 milijardi eura u infrastrukturne, tehnološke i istraživačke projekte u Beču.

Veći dio sredstava, 1,6 milijardi eura, bit će upotrebljen za izgradnju i modernizaciju željezničkog saobraćaja i metroa, dok je milijardu eura predviđeno za proširenje mreže puteva.Za projekte u oblasti primjenjenog istraživanja i razvoja bit će izdvojeno 750 miliona eura, a 50 miliona eura je predviđeno za investicije u internet infrastrukturu u Beču."Jako mi je drago što nam je Ministarstvo infrastrukture partner koji će u narednim godinama investirati u inovativne i održive projekte u našem gradu. Kroz javne investicije unapređujemo infrastrukturu Beča, proširujemo postojeće i stvaramo nove ponude, od javnog prevoza do digitalne infrastrukture. Od ovakvih projekata profitira stotine firmi van granica Beča. Tako je na produženju metro linije U1 bilo angažovano više od 200 preduzeća", izjavila je Renate Brauner, članica gradske vlade.Investicije u željeznički saobraćaj obuhvataju prije svega projekte proširenja željezničkih linija na relacijama od Beča do Bratislave i Breclava, a najveći dio sredstava za obnovu puteva bit će investiran u izgradnju posljednje dionice obilaznice oko Beča. U oblasti istraživanja u Beču su posebno zastupljene komunikacione tehnologije, kompjuterska tehnika, medicina, biologija i farmacija, pa će shodno tome sredstva biti adekvatno raspoređena.Sve ove investicije će u narednim godinama stvoriti i osigurati do 44.000 radnih mjesta.