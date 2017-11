Ukrajinski ambasador u Srbiji: Rusija koristi Srbiju da destabilizuje Balkan

Foto: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije

Ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksandr Aleksandrovič je u intervjuu za BIRN rekao kako Srbija ne čini ništa kako bi zaustavila svoje građane da se bore u istočnoj Ukrajini, dok Moskva koristi Srbiju kako bi dobila bitke na nekim drugim mjestima.

Ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksandr Aleksandrovič je u intervjuu za BIRN rekao kako Srbija ne čini ništa kako bi zaustavila svoje građane da se bore u istočnoj Ukrajini, dok Moskva koristi Srbiju kako bi dobila bitke na nekim drugim mjestima.

"Srbija ne čini dovoljno kako bi riješila ovaj problem", rekao je Aleksandrovič o fenomenu Srba koji odlaze u Ukrajinu kako bi se borili na strani proruskih snaga na istoku Ukrajine. On je rekao i kako je Kijev nekoliko puta upozoravao Srbiju o ovom problemu, ali bezuspješno.



Aleksandrovič je rekao kako se, prema njihovim informacijama, 300 Srbijanaca trenutno bori u Ukrajini koja ove aktivnosti smatra terorističkim. Srbija nastavlja ignorisati ovaj problem i Aleksandrovič vjeruje kako je trenutni odnos Srbije i Rusije prepreka da se on riješi.



Srbija je usvojila zakon kojim se zabranjuje odlazak na strana ratišta, međutim, kako je rekao Aleksandrovič, problem je što povratnici s ukrajinskih ratišta nisu dovoljno oštro kažnjeni.



"Nijedan srpski državljanin nije uhapšen zbog svojih aktivnosti protiv Ukrajine. Ako sam u krivu, pozovite srpsku vladu da negira moju tvrdnju", rekao je ambasador Aleksandrovič.



Mnogi balkanski volonteri rekli su kako su se pridružili pobunjenicima zbog pravoslavnog bratstva i posebne veze s Rusijom, no, postoje i izvještaji da su stranci koji se bore protiv Ukrajine na istoku dobro plaćeni.



Ambasador je naglasio i kako su ruska propaganda i njene tajne službe odigrale veliku ulogu u privlačenju stranih plaćenika u Ukrajinu, a naveo je i neke ruske akcije kojima je cilj destabilizacija Balkana.



"Rusija trenira srpske plaćenike da ubijaju Ukrajince. Rusija je iskoristila srpske ekstremiste da izvrše državni udar u Crnoj Gori. Rusija ohrabruje separatističke težnje Republike Srpske u BiH. Rusija koristi Srbiju da destabilizuje Makedoniju i igra aktivnu ulogu u zavađanju Kosovara i Srbiji i Albaniji. Rusija prodaje avione Srbiji kako bi stvorila tenzije s Hrvatskom", rekao je ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksandr Aleksandrovič.



U intervjuu za BIRN je rekao i kako Rusija koristi Srbiju da stvori haos i podstakne novi rat na Balkanu. On je za kraj rekao kako je imidž Srbije u Ukrajini narušen uprkos slavensko-pravoslavnim vezama i dugoj tradiciji kulturnih veza.