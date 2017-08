U Srbiji izrečene prve kazne roditeljima zbog nevakcinisane djece

U Srbiji su izrečene prve novčane kazne za roditelje koji nisu vakcinisali svoju djecu. U Beogradu su izrečene tri, a u Kragujevcu jedna kazna.

Po zakonu o Zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je usvojen prošle godine, vakcinisanje u Srbiji je obavezno, a za roditelje ili staratelje koji ne vakcinišu svoju djecu predviđene su kazne od 30.000 do 150.000 dinara (od 500 do 2.500 maraka).



Prekršajnom sudu u Kragujevcu, od stupanja na snagu Zakona, podnijeto je devet prekršajnih prijava, a donijete su četiri presude - izrečene su dvije opomene, donijeta je jedna oslobađajuća presuda i jedna osuđujuća.



"Okrivljeni je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 8.000 dinara (oko 130 maraka) i obavezan je platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 1500 dinara", navodi se u pisanom odgovoru Tanjugu koji je potpisala predsjednica suda Suzana Rajović.



U Prekršajnom sudu u Beogradu kažu da je od stupanja na snagu Zakona podnesena 241 prekršajna prijava i da su donijete 32 odluke. Odbačeno je 11 zahtjeva, izrečeno 18 opomena, i donijete su tri osuđujuće presude - novčane kazne.



Izrečena je jedna novčana kazna koja spada u grupu onih do 10.000 dinara (oko 160 maraka) i dvije novčane kazne koje su u kategoriji kazni između 10.000 do 50.000 dinara, navodi se u pisanom odgovoru Tanjugu.



Obuhvat vakcinacijom posebno je opao za MMR vakcinu, koja se daje protiv rubeola, zaušnjaka i malih boginja, a prema podacima Instituta Batut u Srbiji je tom vakcinom zaštićeno 81 posto mališana, dok je u Beogradu taj postotak 65,2 posto.



Da bi se osigurao kolektivni imunitet i spriječilo širenje zaraze potrebno je da vakcinacijom bude obuhvaćeno više od 95 posto djece.



MMR vakcina daje se u drugoj i sedmoj godini života, a roditelji u posljednjih nekoliko godina izbjegavaju tu vakcinu zbog jakog lobija protiv vakcina koji je ojačao u svijetu, a koji dovodi u vezu tu vakcinu s pojavom autizma. Epidemiolozi kažu da ta veza nikada nije dokazana, a da zbog pada vakcinacije MMR vakcinom u mnogim evropskim zemljama vlada epidemija malih boginja (morbili).



U Rumuniji je u epidemiji te bolesti oboljelo 4.880 ljudi, a umrlo je 23 djece.