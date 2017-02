Tomislav Nikolić: Rado bih došao u Sarajevo, ali niko me ne želi pozvati

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervjuu za RTS rekao je kako su problemi u regionu izazvani nacionalizmom te da je njegov dolazak u Sarajevo dva puta spriječio Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH.

Foto: EPA

