Todorić punih devet godina nije plaćao poreza na dobit

Ivica Todorić

Iako je jedna od mantri Ivice Todorića bila da je redovno plaćao sve poreze državi, ispada da nije bilo tako, barem što se tiče poreza na dobit.

Iako je jedna od mantri Ivice Todorića bila da je redovno plaćao sve poreze državi, ispada da nije bilo tako, barem što se tiče poreza na dobit.

U rješenju o istrazi protiv Ivice Todorića i još 14 menadžera Agrokora, tužitelji tvrde da su provjerili podatke i uplate Poreznoj upravi i navode da nije plaćen porez na dobit. I to iako je Agrokor od 2005. godine, zaključno sa 2014. godinom ostvario, po službenim knjigama milijarde kuna dobiti. Porez na dobit iznosi 20 posto, piše 24sata.hr.



"Treba napomenuti da da unatoč prikazanoj dobiti, Agrokor dd stvarno nije plaćao porez na dobit, zbog prenesenih poreznih gubitaka, uslijed pripajanja trgovačkih društava s gubicima", tvrdi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.



Istovremeno je samom Ivici Todoriću i njegovoj nizozemskoj kompaniji od dobiti u razdoblju 2005. zaključno sa 2014. godini isplaćeno 671 milion kuna od dobiti Agrokora. Tužitelji smatraju da su kroz sve godine prikrivani troškovi, povećavana imovina i kompanija je svake godine poslovala s gubicima, pa nije bilo nikakva razloga da se taj novac isplati Gazdi kao vlasniku. To je jedan od temelja njihove optužnice.



Porezni stručnjak Vlado Brkanić odgovorio je na pitanje za 24sata.hr kako je moguće da se istovremeno isplaćuje dividenda od dobiti vlasniku, a ne plaća porez državi na istu tu dobit jer je pripojio društva s gubitkom.



"To je moguće. Ako su pripajali društva koje su imali gubitke. Treba razlikovati bilancu od porezne bilance. Svako društvo koje je imalo gubitke, ono pet godina ima pravo prenositi taj gubitak i imati olakšicu za plaćanje poreza. To je još tako od 1995. godine. Dok se ne pokriju gubici, ne moraš plaćati porez. Ako je kompanija koja je pripojena imala gubitak, vi je pripojite zdravoj kompaniji, ali ne otpuštate i zadržite istu djelatnost, iako tvrtka matica ima dobit, porez se ne treba plaćati kroz pet godina", objašnjava Brkanić.



Međutim, upozorava da budi sumnju da Agrokor uz takve milionske prikazane dobiti uspio izvući od plaćanja poreza i da je je Porezna uprava morala kontrolirati pravnu osnovu i jesu li ispunjeni svi uvjeti.



"Za koncern tolike veličine, on bi veoma brzo ispucao porezne olakšice zbog pripajanja. Možda su dodatno bili oslobođeni zbog investicija", kaže Brkanić.



S druge strane, Hrvatska do 2012. godine nije oporezovala dividendu, pa Todorić nije morao platiti niti porez na ono što je on izvukao iz kompanije. Ako se potvrde navodi tužitelja i sud potvrdi da je Todorić lažirao poslovne izvještaje i pretvarao gubitke u dobit, Todorić bi sve trebao vratiti.



"Svu dividendu koju si je isplatio, trebao bi vratiti ako se pokaže da je isplaćena na osnovu lažiranih poslovnih knjiga. On na nju nije imao pravo", kaže Brkanić.