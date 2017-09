Thaci očekuje formiranje vojske Kosova do kraja godine

Hashim Thaci (Foto: EPA)

Kosovski predsjednik Hashim Thaci poručio je da će Kosovo do kraja godine imati vojsku, objavili su u subotu beogradski elektronski mediji pozivajući se na Radio televiziju Kosova.

Thaci je rekao da u formiranju kosovske vojske očekuje snažnu podršku i saradnju SAD-a i NATO-a, uključujući i promjene Ustava Kosova kao neophodan preduslov.



"Vojska će biti uspostavljena ove godine u suradnji s NATO i Sjedinjenim Državama, a ured predsjednika (Kosova) vodit će ovaj proces u saradnji s novim ministrom. Izgradit ćemo moderne, multinacionalne, profesionalne i sigurne izglede za članstvo u NATO-u", izjavio je Thaci u intervjuu za Radio televiziju Kosova, prenosi Hina.



Ustav Kosova predviđa da je za formiranje kosovske vojske, osim većinskih glasova, neophodna i dvotrećinska podrška manjinskih zastupnika u Skupštini Kosova, što je dosad bila glavna prepreka osnivanju kosovske vojske.



Dio manjinskih zastupnika čini i Srpska lista, koja je svojim glasovima stala uz novoizabranog premijera Ramusha Haradinaja, a njezin ulazak u kosovsku vladu podržao je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.



"Definitivno očekujem da vojska bude formirana do kraja ove godine. Imamo mogućnost ustavnih promjena i snažnu podršku da se to dogodi", rekao je Thaci.



Prema tvrdnjama vlasti u Beogradu, koje službeno podupiru Srpsku listu, upravo jedan od ciljeva zastupnika kosovskih Srba bit će da spriječe do sada više puta najavljivano formiranje vojske Kosova.