Slučaj dron: Albanac zatražio politički azil u Hrvatskoj

Advokat Ismaila Morine, Albanca uhapšenog po potjernici Srbije zbog izazivanja nereda na nogometnoj utakmici Srbija - Albanija, izjavio je da je njegov klijent zatražio politički azil u Hrvatskoj da bi izbjegao izručenje Srbiji.

Advokat Ismaila Morine, Albanca uhapšenog po potjernici Srbije zbog izazivanja nereda na nogometnoj utakmici Srbija - Albanija, izjavio je da je njegov klijent zatražio politički azil u Hrvatskoj da bi izbjegao izručenje Srbiji.

Morina je osumnjičen da je prije tri godine, na nogometnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu, upravljao dronom koji je nosio zastavu sa kartom takozvane velike Albanije. Utakmica je tada prekinuta. Morina je uhapšen u junu u Hrvatskoj.



Zahtjev za azil razmotrit će hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.



“Potvrđujem da je podnesen zahtjev za međunarodno pravnom zaštitom u Republici Hrvatskoj pred evropskim institucijama, budući smatramo da se uopće ne radi o kaznenom djelu koje se okrivljeniku u Srbiji, a izručeniku u Hrvatskoj stavlja na teret. Čekamo odluke suda i nadležnih tijela“, navedeno je iz ministarstva.



Vanraspravno vijeće Županijskog suda u Dubrovniku ranije je utvrdilo da su ispunjeni svi zakonski uslovi za izručenje Morine Srbiji, saznaje Al Jazeera od predsjednika tog suda Pere Miloglave.



S obzirom na to da je njegov advokat podnio žalbu i na odluku Županijskog suda, o predmetu će odlučivati Vrhovni sud. Međutim, konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde.



"Ministar pravosuđa je taj koji donosi konačno rješenje hoće li doći do izručenja ili neće. Na to rješenje nema pravo žalbe, što znači da županijski sud je donio rješenje nakon što je utvrdio da su sve zakonske pretpostavke ispunjene da bi moglo do izručenja. Koliko znamo, žalba je uložena, spis je na vrhovnom sudu, nakon što vrhovni sud donose svoje rješenje dolazi u ministarstvo pravosuđa i tada ministar donosi zadnje, konačno rješenje", kazala je glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Hrvatske, Zrinka Oreb.



Nogometni savez Albanije objavio je saopćenje kojim poziva albanske vlasti da "interveniraju u okviru pravnog konteksta" i zaustave izručenje Morinija iz Hrvatske Srbiji.



Albanski navijači u povodu hapšenja i najavljenog izručenja održali su protest u Tirani, a porodica Ismaila Morinija zaprijetila je "radikalnim mjerama".