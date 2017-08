Putnike u vozovima preduzeća "Srbija voz" usluživat će stjuardese

Željezničko preduzeće "Srbija voz" uvelo je odnedavno na linijama ka Novom sadu i Baru stjuardese koje brinu o putnicima i poslužuju ih grickalicama i pićem koji se mogu kupiti. Ovu uslugu uskoro proširuju i na druge relacije.

Jugoslav Jović, v. d. direktora "Srbija voza", kaže da je ova usluga uvedena u probnom periodu od tri mjeseca, a da će se 11 posto prihoda sliti u kasu ovog javnog preduzeća. "Srbija voz" je jedno od četiri preduzeća koja su osnovana prije tačno dvije godine podejlom "Železnica Srbije".



"U prvih šest mjeseci ove godine prevezeno je 2,7 miliona putnika, što je za osam posto više u odnosu na plan. Nismo mijenjali cijenu karata od 2010. godine, tako treba i da ostane. Prihode ne bismo značajno povećali podizanjem cijena, već bi nam se više isplatilo znatno povećanje broja putnika. To smo postigli na svim linijama na kojima je pruga dobra i gdje smo konkurentni ostalim prevozima", rekao je Jović.



Osim stjuardesa, u vagonima koji saobraćaju u Srbiji su postavljeni i klima uređaji, dok je od 100 vagona za međunarodni saobraćaj klimatizovano 20.



"U planu je da uzmemo kredit kako bismo modernizovali spavaća i kušet kola. Samo klimatizacija košta od 150.000 do 200.000 eura po kolima, a kada se uračuna i remont kola, to iznosi oko pola miliona eura", rekao je Jović.



Trenutno rade na aplikaciji za naplatu karata platnim karticama putem interneta i aplikaciji za prodaju karata putem mobilnih telefona.