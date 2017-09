Prekršajni sud u Zagrebu odbio zabraniti aplikaciju, Uber može i dalje voziti hrvatskim cestama

Prekršajni sud u Zagrebu odbio je optužni prijedlog koji je protiv Ubera podnijela Inspekcija cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tako da Uber može i dalje voziti hrvatskim cestama.

Prekršajni sud u Zagrebu odbio je optužni prijedlog koji je protiv Ubera podnijela Inspekcija cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tako da Uber može i dalje voziti hrvatskim cestama.

Na Prekršajnom sudu kazali su da je njihova odluka u tom slučaju nepravomoćna i da Ministarstvo ima pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki prekršajni sud, piše Večernji.hr.



Kada je riječ o razlozima zbog kojih je optužni prijedlog protiv Ubera odbijen, na sudu su za Večernji.hr kazali da o tome ne mogu govoriti jer je odluka nepravomoćna, no otkrili su da se ona odnosi na članak 161. stav 5 tačku 2 Prekršajnog zakona u kojima se navodi da će ispitujući optužni prijedlog sud donijeti presudu kojom se optužba odbija ako postoje okolnosti koje isključuju prekršajni progon.



U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture jučer nisu htjeli komentirati odluku suda uz obrazloženje da je još nisu primili. Ni u Uberu nisu htjeli komentirati tu nepravomoćnu presudu.



Podsjećamo, Inspekcija cestovnog prometa je Prekršajnom sudu u Zagrebu 21. jula ove godine uputila optužni prijedlog protiv tvrtki Uber Croatia d.o.o. i Uber International Holding BV sa zahtjevom da se zabrani aplikacija Uber za naručivanje prijevoza u Hrvatskoj. U Ministarstvu prometa su zaključili da partneri vozači Ubera u Hrvatskoj posluju nelegalno jer obavljaju usluge taksija iako za to nemaju potrebne licence i dozvole, što je propisano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.



No, u Uberu, barem zasad, što se tiče odluke Prekršajnog suda, mogu biti mirni te i dalje u Hrvatskoj raditi po svome. Ministarstvo je u međuvremenu pokrenulo izradu novog zakona o cestovnom prometu koji bi trebao liberalizirati tržište usluga taksija i time dati priliku i Uberu da legalizira svoje poslovanje u Hrvatskoj. U međuvremenu je Ministarstvo, koje je pod velikim pritiscima taksista, htjelo zabraniti rad te aplikacije u Hrvatskoj.



Novi prijedlog zakona uskoro bi trebao krenuti u javno savjetovanje, a prema dosad dostupnim informacijama, prijedlog će biti da se poveća broj dozvola za taksi i ublaže uvjeti za dobivanje licenci za taksi. Pritom, Uber ne bi imao poseban status, piše Večernji.hr.