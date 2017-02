Mađarska prema Srbiji diže nove vojne kampove, najavljuje drugu liniju ograde

Mađarska vojska podigla je u blizini graničnog prijelaza sa Srbijom, na Kelebiji, vojni kamp, a najavljeno je da će do proljeća biti izgrađena još tri: u Bacsalmasu, Madarasu i Hercegszantou, dok vlasti istodobno najavljuju podizanje i druge linije ograde, prenose Hina pisanje vojvođanskih medija.

Foto: EPA

U svakom od ovih kampova bit će, prema najavama, smješteno po 150 vojnika, no bude li potrebno, u slučaju eskalacije migrantske krize, kontejneri će biti nadograđeni, što bi značilo povećanje broja vojnika na 1200, prenosi portal "Vojvodina danas" saopćenje mađarske vojske.



Načelnik glavnog štaba mađarske vojske Tibor Benke naglasio je da će vojnici svoje pogranične zadatke obavljati "sve dok ne prestane migracijski pritisak na Mađarsku", izrazivši očekivanje da će nakon očekivane izgradnje druge linije ograde biti potrebno manje vojnika. On je istaknuo da se sve veća pažnja usmjerava na granicu sa Srbijom, gdje su vojnici duž 170 kilometara izgradili pograničnu ogradu, dok je na granici sa Hrvatskom, kako bi se spriječio ilegalni ulazak migranata, postavljena ograda u dužini od 136 kilometara.



U Srbiji trenutno, po službenim podacima, boravi oko 6.000 migranata u prihvatnim centrima i još, prema procjenama, između 1.200 i 1.500 migranata koji ne žele u prihvatne centre.



Vojvođanski portal navodi da se novoizgrađena baza sastoji od ukupno 90 kontejnera, kapaciteta za po četiri osobe. Opremljeni su grijanjem na struju i klima uređajima, blagovaonicom, blokom za zdravstvenu njegu, trgovinom, dvoranom za zabavu.



Načelnik glavnog stožera je naveo da je do sada u ophodnji granici zbog problema migranata bilo angažirano više od 15.000 ljudi.



Istovremeno je šef kabineta premijera Viktora Orbana kazao, na tiskovnoj konferenciji u Budimpešti, kako je Mađarska spremna izgraditi drugu liniju ograde na svojoj južnoj granici ako se situacija s migrantima pogorša ove ili iduće godine.



Po njegovim riječima, vlada planira podići kontejnersko naselje, gdje namjerava držati migrante koji čekaju rješenje zahtjeva za azilom. Kazao je da u Mađarskoj trenutno boravi oko 600 migranata koji čekaju azil, većinom smještenih u otvorenim kampovima, što predstavlja "sigurnosni rizik" pa je namjera podizanja naselja zadržati migrante uz granicu.