Ivica Dačić: Nadam se da ćemo ući u EU prije nego što se raspadne

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u utorak na Bledu da je Evropskoj uniji danas, imajući u vidu postojeće okolnosti, potrebno ostvariti "pozitivan poen", a da je upravo zapadni Balkan mjesto gdje se to može postići i da je važno da Unija nastavi proces proširenja.

Obraćajući se sudionicima panela o zapadnom Balkanu na Bledskom strateškom forumu, Dačić je podsjetio da je situacija u kojoj se EU sada nalazi mnogo gora nego prije nekoliko godina, kada je Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, davao izjavu da neće biti proširenja do 2020. godine.



Po njegovim riječima, u međuvremenu se dogodio Brexit, pobjeda Donalda Trumpa, migrantska kriza i terorizam.



"Stoga smatram da je i Evropskoj uniji u ovom trenutku potreban pozitivan poen. A gdje će ga ostvariti, što će to pozitivno EU uraditi i gdje uopće može imati pozitivan poen - mislim jedino ovdje u našoj regiji", rekao je Dačić, napomenuvši da je zbog toga jako važno da EU nastavlja proces proširenja.



"Ili ćemo ući u EU, ili ćemo se priključiti EU, ili će ona nama. Nadam da ćemo ući u EU prije nego što se raspadne", rekao je Dačić.



On, međutim, ukazuje da regija toliko kasni za EU da se zaista stvara dojam "da nikada nećemo ni ući u Uniju".



Prema njegovim riječima, to utječe na procjenu EU kao organizacije koja nema fer stav prema zemljama zapadnog Balkana.



"Ne mogu vjerovati da su sve zemlje postale članice Unije baš zato što su ispunile sve kriterije i mogu se opkladiti da, kada bi sad ponovno ulazile u EU, bar trećina ne bi prošla te kriterije", smatra Dačić, javlja Tanjug.