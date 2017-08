Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u subotu da su, slaveći Oluju, svjesni da ih ona i moralno i politički obavezuje na oprost i pomirenje te je kao predsjednica, ali i kao Hrvatica, građanka i majka izrazila žaljenje i zbog svih stradalih Srba.

"Slaveći danas ovu veliku povijesnu pobjedu, svjesni smo da nas ona i moralno i politički obavezuje na oprost i pomirenje. Dijeleći s vama ove trenutke radosti i ponosa, kada s najvećim poštovanjem obnavljamo sjećanje na sve koji su u godinama Domovinskoga rata i tokom Oluje pali za slobodu i neovisnost Hrvatske, želim kao predsjednica Republike, ali i kao Hrvatica, građanka i majka izraziti žaljenje i zbog svih stradalih Srba", poručila je predsjednica s obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.



Naglasila je i da hrvatski narod nije želio rat i ne raduje se ničijem stradanju.



"Hrvatska država i danas čini napor, bez primjera u povijesti, kako bi vlastitim sredstvima osigurala životne uvjete svima koji se žele vratiti. Čini to uprkos tome što inspiratori i nalogodavci agresije na Hrvatsku nisu uplatili ni kune ili, tačnije, ni dinara za obnovu svega što su četnici i tzv. JNA u Hrvatskoj razorili u četiri godine granatiranja, bombardiranja, paleža i pljačke", istaknula je.



Poručila je i da to čine sa sviješću da teške stranice prošlosti treba zatvoriti i okrenuti se izgradnji budućnosti.



"Stoga će Hrvatska, uz punu zaštitu državnih i nacionalnih interesa, te izgrađujući korektne bilateralne odnose, dati aktivnu i konstruktivnu podršku ulasku Srbije te isto tako BiH i drugih država kandidatkinja u EU, što je uvjet ujednačavanju razvojnih pretpostavki i demokratskih standarda u državama jugoistočne Europe i učvršćivanju mira“, kazala je hrvatska predsjednica.



Hrvatski premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i kći poginulog hrvatskog branitelja Nikolina Mataija, u svom obraćanju u Kninu apelovali su na slogu, kojom se Hrvatska 90-ih oduprla višestruko jačem neprijatelju i pobijedila u Domovinskom ratu.



"Osim pobjede, danas slavimo i slogu kojoj dugujemo pobjedu i slobodu", istaknuo je hrvatski premijer čestitavši građanima Dan pobjede, a braniteljima njihov dan.



Podsjetio je kako je Hrvatska u prelomnim vremenima 90-ih u težnji ka demokratiji i neovisnosti bila suočena s velikosrpkom agresijom, a dio domovine bio je okupiran.



S kninske tvrđave Plenković je istaknuo državničku odlučnosti prvog hrvatskog predsjednika i požrtvovnosti branitelja. Hrvatska je, rekao je, oslobođena, danas je članica NATO-a i EU, no ne bi bilo ništa od toga da nije bilo veličanstvene pobjede u Domovinskom ratu i vojno-redarstvenoj akciji Oluji u kojoj je za manje od četiri dana oslobođen velik dio domovine. Mnogo je hrvatskih Srba napustilo zemlju, ali se dio njih vratio i taj proces treba nastaviti, poručio je Plenković.



Ponovio je da je "Oluja" promijenila odnos snaga u BiH te "spriječila još jednu Srebrenicu".



"To je bila prekretnica i ostat će upamćena kao najveća pobjeda sinergije hrvatske vojske i policije", rekao je Plenković poručivši svima onima koji danas kritikuju "Oluju" kako "Hrvatska ne da na Oluju kao što hrvatski branitelji nisu dali na Hrvatsku".



Istaknuo je i posvećenost svima koji su poginuli i nestali u Domovinskom ratu, a kojih je gotovo 2.000.