Dok je Kolinda zabrinuta zbog "ekstremizma" u BiH, desničari u Zagrebu orgijaju s fašističkim parolama

Pod sloganom "Zaustavili smo vas 1991., zaustavit ćemo vas opet", simpatizeri neparlamentarne stranke Autohtone-Hrvatske stranke prava (A-HSP) protestvovali su ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Zagrebu, a njihov čelnik Dražen Keleminac je tom prilikom spalio primjerak sedmičnika Novosti. Zanimljivo je da se to desilo baš u vrijeme kada hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović upozorava na ekstremizam u BiH.

Keleminac tvrdi da se na ovakav potez odlučio jer su Novosti tokom turističke sezone u Hrvatskoj pozivale na podmetanje požara, piše Al Jazeera Balkans.



"Došli smo ispred sjedišta SNV-a Milorada Pupovca suprotstaviti se njihovoj velikosrpskoj politici u Hrvatskoj. Zaustavili smo ih 1991. godine, zaustavit ćemo ih i sada", izjavio je Keleminec iskoristivši priliku da hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pozove da ne zabranjuje pozdrav "za dom spremni".



Njegove pristalice na skupu su nosile zastavu sa stranačkim grbom na kojoj je bilo ispisano "za dom spremni", ističući da su uz taj pozdrav "mnogi branioci dali živote za Hrvatsku", dok se s druge strane novcem iz državnog budžeta podižu "četnički spomenici".



"Ako vi skinete ploču HOS-a, mi ćemo skinuti sve četničke ploče po Hrvatskoj i četnički spomenik u Srbu", rekao je.



Zajedno s pristalicama u više navrata je uzviknuo "za domovinu spremni".



"Ako zabrani u demokratskoj državi domoljubni pozdrav kojim se kaže da si spreman braniti svoj dom i domovinu, onda je Plenković uveo diktaturu, ukinuo demokratski sustav i učinio od Hrvatske totalitarnu državu.Nemojte se Plenkoviću s time igrati, to je opasno i za vas i za vašu stranku i za one koje vi podržavate. Jer, vi podržavate one koji su palili i i ubijali hrvatsku državu i bili protiv Hrvatske 1991. godine i htjeli veliku Srbiju na teritoriju Hrvatske ili nekakvu Jugoslaviju", poručio je Keleminec.



Plenković, koji se nalazi u posjeti BiH, ocijenio je protest nevažnim opisujući A-HSP marginalnom strankom navodeći da oni na ovakav način u javnost istupaju godinama.



S druge strane, saborski zastupnici Milorad Pupovac i Boris Milošević, predstavnici Srba u Hrvatskoj, istakli su da je protest ispred SNV-a još jedna u nizu nacionalističkih ispada Keleminca.



"Riječ je o još jednom vandalskom činu na samostalni srpski sedmičnik Novosti i riječ je o još jednoj manifestaciji proustaških političkih stavova pred centralnom institucijom srpske zajednice u Hrvatskoj", kazao je Pupovac.



Dodao je da je riječ o zastrašivanju, kampanji prijetnji "koja se vodi protiv institucija srpske zajednice od onih koji Hrvatsku ne vide drugačije nego kao neku vrstu u evropskom kontekstu obnovljene, poražene politike iz Drugog svjetskog rata".