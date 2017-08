Dačić: Jugoslavija je najveća greška, Englezi su htjeli Veliku Srbiju

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se varaju oni koji misle da su Srbi "posljednji Mohikanci" koji žale za Jugoslavijom, koja je, kako kaže, bila najveća greška i tragedija srpskog naroda, i najavio da će sljedeće godine organizovati konferenciju o tome gdje je Srbija 2018. godine u odnosu na 1918. godinu, "šta je izgubila, a šta dobila".

"Tada smo, umjesto pobjedničke sile, Srbije iz Prvog svetskog rata, stvorili Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, gdje smo ratovali da bi se oslobodio Bled, Bohinj, Istra, da bi 2018. godine izgubili sve za šta smo se borili u tom ratu", rekao je Dačić.



On je istakao da Srbija neće novu Jugoslaviju i da Srbi nema šta da žale za Jugoslavijom, nego za izgubljenim srpskim žrtvama koje su pale za tu Jugoslaviju.



"Nemam ništa protiv, to je lijepa ideja, ali prvo da se odredimo šta je Srbija, šta je srpsko, pa da onda raspravljamo dalje o državnim modalitetima. Ali, to ne smije niko da kaže. Ja ću da organizujem kao ministar vanjskih poslova konferenciju sljedeće godine na temu - gdje je Srbija 2018. godine u odnosu na 1918. godinu", rekao je Dačić.



Dačić je napomenuo da se Srbija, kada je krenula u Prvi svjetski rat, opredijelila za stvaranje Jugoslavije, odnosno da je ratni cilj Srbije bio stvaranje Jugoslavije.



"Englezi kada su to čuli, oni su poludjeli, oni su nudili Srbiji da postoji Srbija u granicama koje oni zovu "Velika Srbija". U granicama da dobije izlaz na more, da se ne bi stvarala Jugoslavija. A, šta smo mi na kraju dočekali? Da su svi oni koji su ginuli za to izgubili život zbog utopijske ideje", rekao je Dačić.