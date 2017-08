Balkanski mafijaš ubijen u Makedoniji: Više od 3.000 žena prodao u bijelo roblje

Foto: EPA

Dilaver Bojku, poznat i po nadimku Leku, ubijen je ispred svoje kafane u Strugi, na plaži Aqua Blue, javili su sinoć makedonski mediji. Bojku je poznati osuđenik koji se bavio nelegalnom prostitucijom, a ubijen je pucnjem u glavu.

Dilaver Bojku, poznat i po nadimku Leku, ubijen je ispred svoje kafane u Strugi, na plaži Aqua Blue, javili su sinoć makedonski mediji. Bojku je poznati osuđenik koji se bavio nelegalnom prostitucijom, a ubijen je pucnjem u glavu.

Ozloglašeni Makedonac bio je šef mreže kriminalaca koja se bavila trgovinom bijelim robljem, a nekadašnji američki ambasador u Makedoniji, Lawrence Butler ga je prozvao "najpoznatijim državljaninom Makedonije".



Američki Federalni istražni biro i Interpol bili su uključeni u istrage njegovim "poslova", koje je vodio iz struškog sela Velešta, u kojem su, do 2006. godine održavane "aukcije" djevojaka koje su otimane ili na prevaru regrutovane na Balkanu i državama bivšeg SSSR-a.



Bojku je navodno kontrolisao dva glavna ilegalna pravca za transport djevojaka i žena, naročito iz Moldavije, Rumunije i Ukrajine. Jedan koji je išao iz Bugarske, a drugi iz Albanije. Oba kanala su završavala u njegovom rodnom selu Velešta kod Struge, koje je važilo za mjesto sa najvećim brojem prostitutki u Makedoniji.



Prema pisanju medija, tamo je tada u svakom trenutku imalo od 200 do 250 žena spremnih za prodaju. Kako se pisalo, Leka je za sebe zadržavao dvadesetak najljepših, koje je nudio klijentima u svom baru "Ekspreso". Nakon nekoliko mjeseci rada kod njega, on ih je prodavao na Kosovo, gdje je ovaj biznis bio još profitabilniji.

Makedonska policija procjenjivala je, svojevremeno, da je Bojku posredovao u prodaji oko 3.000 žena. Protiv njega je od 1979. do 2001. godine policija podnijela čak 17 krivičnih prijava zbog podvođenja. Nekoliko puta je hapšen, ali je tek 2002. godine osuđen na zatvor.



Uspio je pobjeći iz zatvora zahvaljujući vezama u makedonskoj policiji. Pobjegao je u Crnu Goru, ali je već u decembru 2003. godine osuđen na 3,8 godina zatvora za posredovanje u vršenju prostitucije. Nakon odležane kazne navodno se bavio legalnim poslovima u turizmu i ugostiteljstvu.