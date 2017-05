Američka prva dama obećala doći u Sloveniju čim nađe vremena

Melania Trump (Foto: EPA)

Američka prva dama Melania Trump obećala je da će posjetiti Sloveniju čim nađe vremena, a tokom boravka u Vatikanu, gdje je nju i američkog predsjednika u audijenciju primio papa Franjo sastala se i sa slovenskim dužnosnicima.

Slovenski ambasador u Vatikanu Tomaž Kunstelj i slovenski kardinal Franc Rode, prijatelj pape Franje, sastali su se u srijedu nakon audijencije Melanije i Trumpa kod pape s Melanijom u američkoj ambasadi u Vili Taverna.



Potvrdio je to u razgovoru za Radio Vatikan i kardinal Rode, nekadašnji ljubljanski nadbiskup.



"Sa susreta s Papom Melania Trump ponijela je vrlo lijepe dojmove. Kazala je da je sveti otac bio vrlo opušten", kazao je kardinal Rode.



Vrlo je zanimljivo, kazao je Rode za Radio Vatikan, da je Melania na audijenciju sa sobom donijela i krunicu, te papu zamolila da je blagoslovi, kazao je Rode.



"Dakle, prva dama Amerike moli svetu krunicu. Iz toga se vidi da je ono najljepše što je ponijela iz Slovenije sačuvala i u Americi", kazao je kardinal Rode.



Ustvrdio je kako je američka prva dama slovenskih korijena potvrdila da je svjesna svojih obaveza i da pokušava pomagati suprugu, ali da je i dalje "u prvom redu mama".



Osim toga na Rodeovo pitanje potvrdila je da njen i Donaldov sin Barron govori i slovenski, te na tom jeziku komunicira s djedom Viktorom i bakom Amalijom koji su se prije više godina iz Sevnice preselili u New York.



Slovenski ambasador u Vatikanu Kunstelj potvrdio je u razgovoru za Slovensku televiziju susret sa Melanijom, dodavši kako ju je ponovo pozvao da posjeti staru domovinu, te da je obećala da će to učiniti kad nađe vremena, vjerovatno prilikom jedne buduće Trumpove svjetske turneje kad dođe u Evropu.