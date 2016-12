Ministarstvo zdravstva FBiH: Ljekari samo mogu pregovarati s kantonalnim ministarstvima

Povodom javnih istupa predstavnika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi s početka pregovora s Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, iz ove institucije ističu da se pregovori mogu voditi i kolektivni ugovor zaključiti samo s kantonalnim resornim ministarstvima.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Povodom javnih istupa predstavnika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi s početka pregovora s Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, iz ove institucije ističu da se pregovori mogu voditi i kolektivni ugovor zaključiti samo s kantonalnim resornim ministarstvima.

Federalno ministarstvo zdravstva u procesu usuglašavanja, kao i donošenja novih kolektivnih ugovora u području zdravstva ima samo koordinirajuću ulogu, s obzirom da su kantonalne vlade nadležne za finansiranje i implementaciju kolektivnih ugovora u području zdravstva.



Stoga se pregovori u ovom području i vode između vlada kantona i reprezentativnih sindikata uz koordinaciju Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno Vlade FBiH, navode iz federalnog ministarstva zdravstva.



Shodno tome i potpisnici ispregovaranog Kolektivnog ugovora bi bili kantoni i reprezentativni sindikat, dok je Federacija supotpisnik samo za one zdravstvene ustanove u kojima je suosnivač, dodaju.



S tim u vezi, naglašavaju da je Federalno ministarstvo zdravstva potpuno spremno koordinirati pregovore između vlada kantona i Sindikata, nakon što se ispune neophodni preduslovi s kojima su predstavnici Sindikata dobro upoznati.

U tom pravcu, podsjećaju da je upravo Federalno ministarstvo zdravstva još u julu pripremilo Protokol o vođenju pregovora te ga poslalo na saglasnost kantonima. Intencija je bila da u pregovorima učestvuju svi kantoni. Međutim, do kraja novembra tek tri kantona su dala saglasnost na vođenje pregovora s ovim Sindikatom, a u decembru još dva kantona (Sarajevski, Zeničko-dobojski, Srednjebosanski, Livanjski i Posavski).



"Bez obzira što je svega pet kantona dalo saglasnost na Protokol o pregovorim Federalno ministarstvo zdravstva je izrazilo spremnost koordinirati pregovore između Sindikata i kantona koji su dali saglasnost za pregovaranje. S tim u svezi, navedeni Protokol smo proslijedili i prema Vladi Federacije BiH čiju saglasnost očekujemo ubrzo, nakon čega će se stvoriti svi preduslovi za početak pregovora između, ponavljamo, zainteresiranih kantona i Sindikata doktora i stomatologa o Kolektivnom o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika - doktora medicine i stomatologije u području zdravstva na teritoriju FBiH", navode iz ministarstva zdravstva FBiH.



Na kraju navode da su o svemu ovome predstavnici Sindikata nebrojeno puta informirani i usmeno i pismeno, zbog čega su, kako ističu i iznenađeni njihovim posljednjim istupima u medijima, te ih pozivaju da ne poduzimaju ishitrene poteze, aludirajući na generalni štrajk koji je sindikat doktora stomatologa i medicine jučer najavio ukoliko ne dođe do pregovora s federalnim ministarstvom zdravstva.