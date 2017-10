Učenici Međunarodne srednje škole Zenica danas su sa školskim kolegama i nastavnicima prodavali voćne salate i koktele koje su lično napravili kako bi prikupili novčana sredstva za kupovinu higijenskih artikala za tinejdžere doma za nezbrinutu djecu "Dom-porodica" u Zenici.

Projekt "From fructose to happiness" je samo još jedan u nizu koji je realizirala profesorica hemije Maja Pelo kako bi sa svojim učenicima usrećila drugu djecu.



"Riječ je o humanitarnoj, zabavnoj i edukativnoj akciji koju realizujemo drugu godinu zaredom. Prve godine smo pravili projekt pod nazivom 'Jedan učenik - jedan kolačić' te smo kupili paketiče za djecu iz doma, a ove godine smo odlučili pomoći tinejdžerima kupovinom higijenskih proizvoda", kazala je Pelo u razgovoru za Klix.ba.



Dodala je kako su htjeli na zanimljiv i zdrav način pokazati koliko je bitno konzumiranje svježeg voća te tako pomoći sebi i drugima.



Jedna od učenica koja je pravila voćne salate i koktele je i Enida Ribić koja pohađa drugi razred srednje škole. Iako nije učestvovala na prošlogodišnjoj humanitarnoj akciji, ove godine učestvuje s velikim zadovoljstvom.



"Umorili smo se, ali na kraju ćemo svi imati koristi od toga. Naša ideja je bila da organizujemo nešto da pomognemo djeci u domu, a naša profesorica je odlučila da to bude na ovaj način. Napravili smo nešto zdravo za naše kolege u školi i nastavnike i time smo postigli željeni rezultat", izjavila je Ribić te dodala:



"Ovakve aktivnosti nam pomažu da stvorimo humanu naviku u životu. Ovo nas uči velikoj lekciji i sigurno će većina nas ovo prihvatiti kao životnu naviku".



Tajra Karabašić je također učenica 2. razreda srednje škole, a ovo joj je druga godina da učestvuje u humanitarnim akcijama kako bi pomogla štićenicima doma za nezbrinutu djecu "Dom-porodica". Smatra da ovakvi projekti trebaju biti realizirani u svim školama i da su dobri za izgradnju ličnosti za budućnost.



"U ovim godinama, ali i ranije, učimo mnoge stvari, a humanitarne akcije nas uče kako da budemo bolji ljudi. Ovo je važna osobina koju svaki čovjek treba posjedovati. Iskreno, malo je ovakvih projekata ili nisu dovoljno izgrađeni da postignu velike rezultate. Svake godine svi dajemo svoj maksimum kako bismo što bolje organizovali našu akciju", istakla je Karabašić.



Svi prihodi akcije će biti iskorišteni za kupovinu higijenskih sredstava za tinejdžere u domu za nezbrinutu djecu, a interesovanje učenika i nastavnika Međunarodne osnovne i srednje škole u Zenici bilo je ogromno i svi proizvodi su prodani u rekordnom roku po minimalnoj cijeni od 1 KM.