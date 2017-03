Mogherini: Evropa neće biti cijela dok Zapadni Balkan ne bude dio EU

Foto: Arhiv/Klix.ba

Evropa neće biti cijela dok i regija zapadnog Balkana ne bude dio Evropske unije, a njeno uvođenje u EU zadatak je ove generacije političara, kazala je za podgoričku Pobjedu od srijede visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federika Mogherini, koja tokom dana stiže u Podgoricu gdje će navečer održati govor u parlamentu.

Evropa neće biti cijela dok i regija zapadnog Balkana ne bude dio Evropske unije, a njeno uvođenje u EU zadatak je ove generacije političara, kazala je za podgoričku Pobjedu od srijede visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federika Mogherini, koja tokom dana stiže u Podgoricu gdje će navečer održati govor u parlamentu.

"EU neće biti cijela dok god ova regija u srcu Evrope ne bude ujedinjena, kao dio naše zajednice”, istaknula je Mogherini u autorskom tekstu za podgoričku Pobjedu.



“Uvesti Zapadni Balkan u EU - to je zadatak naše, a ne iduće političke generacije. Balkan je dio Evrope, i uvijek je to bio: nijedna politička granica ne može promijeniti ovu zemljopisnu, povijesnu i kulturnu stvarnost. Narodi na Balkanu su evropski: oni zaslužuju iste prilike, istu zaštitu i prava kao i svi drugi građani ovog kontinenta", navodi Mogherini. Ona je podsjetila da “tokom protekle godine, zemlje 'zapadnobalkanske šestorke' i EU približile su se jedna drugoj, a samo prije par godina, mnogi od zajedničkih uspjeha bili su nezamislivi”.



Mogherini je istakla kako je nakon manje od desetljeća od obnove neovisnosti, Crna Gora postala predvodnik na putu europske integracije.



“Dva desetljeća nakon posljednjih ratova, ova regija je više stabilna i demokratska nego ikada prije. Ipak, regionalna stabilnost i rast i dalje su krhka postignuća. Politički nesporazumi često su imali primat nad ostvarivanjem interesa građana. Obećanja o boljim uvjetima za život nisu uvijek bila praćena stvarnim i primjetnim napretkom. Složeno međunarodno okruženje, praćeno novim izazovima, uz spor gospodarski oporavak mijenjaju globalnu ravnotežu moći, stavljajući dodatni pritisak na krhku regiju. Ponekad smo imali dojam da se ni sami mir ne može uzeti zdravo za gotovo”, napisala je Mogherini, dodajući kako je želja svih “da mir na Zapadnom Balkanu bude nepovratan” te da se ostvari društveni, gospodarski i demokratski napredak.



Kako je najavljeno iz Ureda EU u Podgorici, Mogherini će od 1. do 4. marta, posjetiti zemlje zapadnog Balkana, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Srbiju i Makedoniju.Tokom posjeta Crnoj Gori Mogherini će razgovarati s predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem i premijerom Duškom Markovićem.



Crnogorska opozicija neće ni ovom prilikom prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj će govoriti ugledna gošća iz Bruxellesa. Oni su zatražili da se sastanu na drugom mjestu, izvan parlamenta, ali je Mogherini odbila takvu mogućnost.