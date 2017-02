Nakon skoro mjesec dana bezuspješnog traganja jučer su vatrogasni timovi PVP Čapljina, u rutinskom traganju koje su skoro svakodnevno poduzimali na Neretvi i njenim obalama, pronašli tijelo nestale Feride Dizdar iz Počitelja koja je nestala iz svoje kuće 10. januara 2017. godine.

Tijelo je pronađeno u donjem toku rijeke Neretve, kod ušća Krupe, gdje su se i prije događali slični slučajevi.



Spasilački timovi GSSuBiH-a, vatrogasci, policija, rodbina i mještani su poduzimali velike napore u proteklom periodu da pronađu nestalu, ali se to očigledno moralo dogoditi tek onda kad to odrede neumoljiva pravila rijeke Neretve i ostale okolnosti vezane za vode i njene algoritme.



Time je zatvorena još jedna potraga za nestalom osobom i to sa nažalost očekivanim tragičnim završetkom, saopćeno je iz GSSuBiH-a.