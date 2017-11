Dragan Lukač: Sigurnosnu situaciju, uključujući i teorističke prijetnje držimo pod kontrolom

Dragan Lukač (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u protekla dva dana prisustvovao je redovnom sastanku s policijskim komesarima ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH u Zenici, a dotakao se i drugih tema. Između ostalog, Lukač je prokomentarisao i stanje terorizma u FBiH istaknuvši da se povratnici sa stranih ratišta prate, a i nezavisnim odborima je poručio da policijski komesari i direktori nisu njihovi otirači.

Lukač je pojasnio da Federalna uprava policije u 2016. godini i u devet mjeseci ove godine nije zaprimila nijednu dojavu o terorističkom napadu ili događaju.



"Nemamo ekstremno teških sigurnosnih događaja, a ključni problem u svijetu, na globalnom nivou, je terorizam. Mi smo u BiH policijskim radom i radom drugih sigurnosnih službi uložili velike napore da to držimo pod kontrolom. Niste prije četiri ili pet godina mogli sresti pojačanu patrolu FUP-a u dnevnom obilasku u Gornjoj Maoči, a danas ćete je sresti, kao i u drugim mjestima gdje su paradžemati", pojasnio je Lukač.



Iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta otišlo je blizu 300 ljudi, njih 50 se vratilo, a više od 20 ih je procesuirano. Lukač je svima koji su se vratili sa stranih ratišta poručio da prate svaki njihov korak, da znaju njihove namjere te da ne pomišljaju uraditi nešto jer će biti pronađeni i uhapšeni.



Istakao je kako stanje u društvu nije dobro, da se sve prenosi s jednog polja u drugo te da se stvara naelektrisana atmosfera, kako na nivou općina, tako i na državnom nivou. Smatra da postoje određeni politički pritisci na policijske organe, a time i na FUP.



"Pojedini članovi ili nezavisni odbori, nepoznavajući svoju ulogu, poduzimaju neke stvari u ime onih koji su ih postavili u te 'nezavisne odbore'. To su pojedini čelnici političkih stranaka koji tako vrše direktan pozitivan ili negativan utjecaj prema čelnicima policije, da li komesarima ili direktorima, kako bi realizirali svoje ciljeve. Oni pokušavaju upravljati policijskim radom s ciljem da nas stave pod nadzor, da bi spriječili postupak policijskih organa prema njima zbog kriminala kojim se bave ili kojim su se bavili. Mi nećemo dozvoliti da neko kalja obraz nas koji smo stvarali državu i svi koji misle da će policijski komesar i direktor biti kao otirači, da nas pomjeraju desno ili lijevo, grdno se varaju. Mogu formirati nezavisne ili 'zavisne' odbore koliko hoće, ali situacija je dosegla nivo u kojem bi naš narod rekao da su prevršili mjeru. Imamo volju, snagu i pamet, ne da se odupremo, nego da im stanemo ukraj, a znamo dobro ko su oni", vidno emotivan naglasio je Lukač.



Na kraju, komentarišući plaće policijskih službenika, Lukač je kazao kako su plaće policijskih službenika niske, da obavljaju odličan posao te da ih on ne bih mijenjao ni za jednog stranog policajca.



"Ove što kradu milione treba otkriti i dovesti u Zenicu u bolji život, a milione koje su pokrali treba podijeliti socijalnoj kategoriji ljudi i policajcima da bismo im izjednačili plaće", zaključio je Lukač.