Detalji jučerašnje pucnjave u Sarajevu: Emina pucala u Šmrka zbog Vještice

Ljubomora je bila motiv jučerašnjeg napada u kojem je Emina Arnautović ranila supruga Admira Arnautovića, zvanog Šmrk u sarajevskom naselju Hrasno.

Emina Arnautović (Foto: Klix.ba)

Naime, Arnautović je varao svoju suprugu sa jednom od bivših učesnica reallty programa u Srbiji Anđelom Mitkovskom zvanom Vještica.U 13:23 sati Vještica se na Facebooku tagovala u frizerskom salonu u sarajevskom naselju Hrasnom poručujući kako se osjeća opušteno. No, opuštena atmosfera nije potrajalo dugo s obzirom na to da je Emina već u 13:45 sati bila ispred frizerskog salona sa pištoljom u ruci.Prema dostupnim informacijama Emina se dovezla automobilom marke Golf 7 u pratnji svojih maloljetnih sinova. Nakon što je vidio pištolj u ruci supruge, Šmrk se dao bježati, ali Emina ga je stigla u dvorištu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" i ranila u nogu.Odmah nakon toga vratila se ispred frizerskog salona i nogom razbila staklo na izlogu vjerovatno pokušavajući da dođe i do Vještice koja se, zajedno sa zaposlenicama frizerskog salona, zaključala unutar salona.Mitkovski je potvrdila da napad na svom Facebook profilu poručujući da ona nije ni u kakvoj aferi već u emotivnoj vezi sa Admirom Arnautovićem."Povodom naslova bosanskih novina moram da demantujem da nisam ni u kakvoj aferi sa Admirom Arnautovićem već u emotivnoj vezi, i nisam ja razlog pucnjave već pshičiki labilna bivša žena koja je ispalila 3 metaka na njega i 9 na mene. Dobro sam hvala", napisala je Mitkovski.Podsjećamo, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo izazivanje opće opasnosti, u vezi s krivičnim djelom teška tjelesna povreda, policijski službenici Druge Policijske uprave-policijske stanice Novo Sarajevo u petak u 14 sati lišili su slobode Eminu Arnautović iz Sarajeva , a kod nje je pronađena i određena količina droge heroin.