Aktivirali minu prilikom sječe šume na Ozrenu, jedna osoba smrtno stradala

Jedna osoba je smrtno stradala prilikom sječe drva večeras oko 18:45 sati u Lukavcu kod Tuzle, tačnije u mjestu Devetak, dok je druga osoba povrijeđena, potvrđeno je za Klix.ba.

"Obaviješteni smo oko 20:00 sati da je jedna osoba smrtno stradala na lokalitetu Trepale, na području MZ Devetak, na planini Ozren. Tu je dosad bilo pet minskih nesreća sa smrtnim ishodom. Druga osoba je povrijeđena. Uspjela se izvuči do obližnjeg puta i pozvati pomoć", kazao nam je Benedim Pejić, iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.



Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo kada su se osobe inicijala D. J. i E. B. sa zaprežnim kolima, tačnije sa dva konja, uputile u sječu, odnosno izvlačenje drva iz šume.



Navodno je konj aktivirao eksplozivnu napravu i tom prilikom je D.J. poginuo, a E.B. je sa zadobijenim lakšim tjelesnim povredama uspio otpuzati do obližnjeg puta i pozvati policiju.



"Nemamo informaciju šta se s konjima desilo", kazao je Pejić, dodavši da je trenutno opasan teren zbog noći i da ne mogu praviti akciju izvlačenja nastradale osobe i, eventualno, konja.



Dodao je da će ujutro u 7:00 sati biti organizovana akcija, a da trenutno policija osigurava da neko ne bi ušao.



"Nema šanse da se po noći ide u akciju izvlačenja", zeključio je za Klix.ba Pejić, stručni savjetnik za deminiranje i uklanjanje NUS-a.