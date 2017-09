Zvizdić: Odgovore iz Upitnika poslat ćemo do kraja godine, potrebno 120 prevodilaca

Denis Zvizdić (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je kako institucije očekuju da će odgovor na Upitnik Evropske komisije poslati do kraja godine u Brisel.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je kako institucije očekuju da će odgovor na Upitnik Evropske komisije poslati do kraja godine u Brisel.

Zvizdić je odgovarajući na zastupničko pitanje Saše Magazinovića iz SDP-a kazao da je 9. decembra 2016. godine BiH dobila Upitnik Evropske komisije. Nakon doga Direkcija za evropske integracije održala je čitav niz edukacija kroz koje je prošlo više od hiljadu državnih službenika.



On je podsjetio da je prvi rok za dostavu odgovora bio 31. januar 2017. godine, ali da institucije RS-a nisu dostavile odgovor u tom periodu već da su kasnile pet mjeseci.



"Pokušavamo nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Formirana su sva tijela u mehanizmu koordinacije, 1.400 članova radnih grupa aktivno radi i održano je ukupno 40 sastanaka", kazao je Zvizdić.



Dodao je da u ovom trenutku imaju dostavljene sve odgovore, a koji su vraćeni institucijama na verifikaciju. Do 15. septembra BiH bi trebala imati jasnu sliku o odgovorima koji su usaglašeni i onima koje će obraditi druga tijela unutar mehanizma koordinacije.



On je zaključio da je pokrenut proces javne nabavke, a koja se odnosi na prevođenje odgovora iz Upitnika EK ističući kako će trebati od 100 do 120 prevodilaca.



"Očekujemo da ćemo do kraja godine završiti Upitnik i poslati ga u Brisel", rekao je Zvizdić.