Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas su boravili u radnoj posjeti kompleksu Partizanskog spomen groblja u Mostaru. Oni su se, na poziv predsjednika Odbora za podršku obnovi kompleksa Sergeja Sergia Šotrića, na licu mjesta uvjerili u stanje u kojem se Partizansko spomen groblje danas nalazi, te aktivnostima i fazama obnove koje Odbor planira provesti u narednom periodu.

Predsjedavajući Vijeća ministara ovom je prilikom istaknuo kako se radi o veličanstvenom spomeniku, umjetničkom djelu Bogdana Bogdanovića, koji je od izuzetne vrijednosti i koji je nacionalni spomenik države BiH.



"Moram kazati da je zaista prvi utisak tuga i veliko razočaranje da se graditeljska cjelina i jedan od najznačajnih i najljepših ambijentalnih spomenika ne samo na području BiH nego i bivše Jugoslavije nalazi u ovakvom stanju", kazao je Zvizdić.



"Bogdanović osim što je bio velikan graditeljstva bio je jedan veliki čovjek koji je kada je krenulo hegemonističko ludilo na području bivše Jugoslavije zbog sukoba sa Miloševićem napustio Beograd i otišao živjeti u Beč", kazao je Zvizdić.



Naglasio je da će nastojati da državni nivo vlasti bude uključen u proces obnove spomenika.



"Ova graditeljska cjelina proglašena je nacionalnim spomenikom BiH i nalazi se pod administrativnom zaštitom Federacije BiH, i očekujem da svi nivoi vlasti, Grad Mostar i FBiH, a ja ću svakako vidjeti da u to bude uključen i državni nivo u cilju zaštite, očuvanja i rehabilitacije ovog izuzetnog spomenika koji ima simboličku i historijsku vrijednost", rekao je Zvidić.



On je podsjetio na historijski, simbolički i kulturološki značaj spomenika.



"Ovdje leže mladi ljudi koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma i to nikad ne smijemo zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti našu slavnu prošlost, da ne bi neke buduće generacije počele zaboravljati ono što se desilo prije dvadesetak godina na našim područjima. Taj fašizam je ponovljen na prostoru BiH i ponovo su se Mostarci, Bosanci i Hercegovci borili protiv fašizma. Moramo imati potpuno razumijevanje prema takvim historijskim događajima, moramo jasno podcrtati da su Bosanci i Hercegovci uvijek bili protiv fašizma i da to jeste habitus ovih prostora, i to mora kroz ove i spomenike iz prošlog rata biti sačuvano i zaštićeno, te na ispravan način biti postavljeno izvorište edukacije i saznanja iz prošlosti za budućnost budućih generacija Bosanaca i Hercegovaca", rekao je Zvizdić.



Zbog toga, hvala organizatorima koji su pozvali uvaženog premijera Novalića i mene da danas posjetimo ovaj memorijalni kompleks. Odlazimo na neki način tužni zbog stanja u kojem se spomenik nalazi ali svakako ćemo se značajno posvetiti ovome pitanju kako bi brzo krenuli startni radovi koji će označiti početak rehabilizacije ovoga spomenika na kojem će buduće generacije naći izvor spoznaje da je fašizam zlo, da se protiv fašizma treba boriti uvijek kao što je to bilo prije 70 godina i kao što je to bilo prije 25 godina - dodao je.



"Nikada se ne može pobijediti dobro. Bosna i Hercegovina, a pogotovo Mostar uvijek su bili mjesto civilizacijskog razmišljanja, mjesto slobodarskoga duha i kao što je Bogdan Bogdanović rekao - da mu je ovo jedan od najtežih zadataka - jer raditi u Mostaru znači imati velike obzire prema gradu koji je jedna materijalna vrsta sedimenta običaja, tradicije, civilizacijskih vrijednosti i zbog toga svi elementi ovog spomenika nemaju nikakve ideološke elemente, oni su prije svega odraz autohtonosti ovog područja ali i slobodarskog duga ovih ljudi", kazao je premijer.



Zvizdić je pozvao gradske vlasti Mostara da učestvuju u procesu obnove.



"Na neki način Federacija će biti lider u tome procesu ali svi ćemo se pobrinuti da ovaj spomenik u narednom periodu vrati svoj prvobitni izgled, a ja posebno pozivam gradske vlasti Mostara da učestvuju zajedno sa nama u budućim projektima koji će se realizirati", zaključio je Zvizdić.



"Partizansko groblje u Mostaru je simbol ovog grada, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i podsjetnik na sve poginule u borbi protiv fašizma u Evropi i svijetu. Naša obaveza kao Vlade Federacije, ali i naša lična obaveza kao antifašista, je da o njemu brinemo", rekao je Fadil Novalić.



On je rekao da ovo nije pitanje politike i da spomenik podjednako pripada svim Bosnacima i Hercegovcima bez obzira na nacionalnost i stranačku pripadnost.



"Simbolički on je odraz našeg odnosa prema antifašizmu i vrijednosnom putu koji je odabrala naša zemlja. Zato je nadopustivo da spomenik bude u ovakvom stanju i da se redovno nalazi na meti vandala. Odmah nakon današnje posjete mi ćemo zajedno sa nadležnom agencijom poduzeti sve mjere fizičke zaštite ovog lokaliteta. Dalje, dogovorit ćemo dinamiku njegove rekonstrukcije. Partizanskom groblju moramo vratiti njegov dignitet i to mora biti naš prioritet", rekao je Novalić.



Predsjednik Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru Sergej Sergio Šotrić, zahvalio se premijerima na iskazanom interesu i najavljenoj podršci u obnovi.



"Želim se zahvaliti premijerima Zvizdiću i Novaliću, koji su se promptno odazvali na moj poziv i odmah prepoznali urgentnost djelovanja na obnovi i trajnoj zaštiti kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru", rekao je Šotrić.



On je rekao da današnjom posjetom, obnova i trajna zaštita Partizanskog spomen Groblja postaje briga države Bosne i Hercegovine, briga kakvu jedan nacinalni spomenik države Bosne i Hercegovine i zaslužuje.



"Potpuno sam siguran, da će ovu obnovu i trajnu zaštitu podržati svi Mostarci, bez obzira na sve međusobne razlike, te da će ovo biti projekat ujedinjenja a ne razdvajanja. Na ovaj način – brigom države Bosne i Hercegovine - sigurno ćemo (ja u to uopšte ne sumnjam) ovaj nacionalni spomenik – ovo vrhunsko djelo svjetski poznatog: arhitekte, profesora, neimara, filozofa, umjetnika, – a uz sve to i počasnog građanina grada Mostara - dovesti do potpune obnove, kako bi u svoj arhitektonskoj autentičnosti i umjetničkoj ljepoti, ponovo postao privlano mjesto, na kojem će se okupljati ljudi iz cijelog svijeta", rekao je Šotrić.



Radna posjeta okončana je sastankom sa predstavnicima Agencije Stari grad Mostar, koja je implementator projekta obnove Partizanskog spomen groblja. Na sastanku je dogovorena dalja dinamika u obnovi, zaštiti i očuvanju ovog nacionalnog spomenika.