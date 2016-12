Žuti meteoalarm za šire područje BiH zbog izrazito niskih temperatura

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je, zbog izrazito niskih temperatura, uključen žuti meteoalarm.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prijepodne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, razvedravanje slijedi u drugom dijelu dana.



Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini bura.



Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni celzija.



Temperature danas: Banja Luka -5, Foča -7, Sarajevo -4, Tuzla -3, Bihać -3, Livno -3, Prijedor -4, Višegrad -12.



Sutra se u našoj zemlji očekuju temperature od minus 10 stepeni do 0, dnevna temperatura od 1 do 9 stepeni, piše na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Subotnji dan bit će pretežno sunčan.