Zlatno priznanje za goraždanskog vatrogasca Mustafu Gecu: Uvijek spreman na intervenciju

Vatrogasac Mustafa Geca (Foto: Klix.ba)

Mustafa Geca jedan od najprepoznatljivijih goraždanskih vatrogasaca i komandir Vatrogasne jedinice, ovih dana se okitio zlatnom značkom Civilne zaštite, priznanjem koje se dodjeljuje za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2016. godine.

Odavno je Muta, kako ga odmilja zovu njegovi sugrađani zaslužio ovo priznanje. Uvijek pripravan, užurban i na usluzi sugrađanima odavno je na čelu tima kao starješina Vatrogasne jedinice spremne da u svakom momentu interveniše.



"Mnogo mi znači ova nagrada ali ovo je priznanje mojim vatrogascima, a zahvaljujem se štabu Civilne zaštite koji me predložio", ističe Mustafa Geca.



Priča kako je odrastao uz Vatrogasni dom, u gradu u kojem je Vatrogasno društvo osnovano još daleke 1928.godine, pa su i najranije uspomene iz djetinjstva vezane za vatrogasce. Nekako je bilo potpuno prirodno da i on postane vatrogasac iako je zanimanje rizično i opasno. Mustafa je međutim cijeli svoj život proveo posvećen ovom pozivu. I dok se u djetinjstvu i kroz školu uglavnom "igrao" vatrogasaca, 80-tih godina prošlog vijeka to je postalo njegov životni poziv. Od tada do danas ne broji intervencije, mjesta i trenutke u kojima je trebalo reagirati.



Pozivi na interevncije vatrogasaca ne biraju vrijeme, dešavaju se iznenada u različitim okolnostima i vremenskim terminima. Mustafa je odgovarao na svaki.



"Vatrogasci su 24 sata dostupni svima. Nema izuzetka kada je riječ o pozivima i djelovanju, tako da se svakodnevno susrećemo sa raznim situacijama. Mi smo kao i medicinsko osoblje pod zakletvom da moramo pomoći ljudima koji zatraže pomoć. Bilo je mnogo teških situacija. Najteže mi je bilo u ratu kada smo pokušavali spasiti ljude i imovinu, ali još teže kada je nastradao kolega Meho Hubjer tokom gašenja požara. Čini mi se da je to za jednog vatrogasca nešto najteže što se može dogoditi. Prema njegovoj porodici još nosim neku obavezu", priča Mustafa Geca.



Dodaje kako mu je porodica bila neizmjerna podrška u pozivu kojim se bavi. A Mustafa je već 45 godina vatrogasac pa je u konačnici kruna svih lijepih ali i nemilih događaja kakvi prate vatrogasce stigla kao priznanje Federalnog štaba Civilne zaštite.



"Nije jednostavno kada telefon zazvoni u noći, porodica trpi ali sve smo izdržali i zato sam zahvalan mojoj porodici što mi je omogućila da svoj posao radim najbolje što mogu", ističe Mustafa Geca.