Zdravstveni radnici KS stupili u štrajk, primaju samo najugroženije pacijente

Zdravstveni radnici Kantona Sarajevo stupili su jutros u 7:30 sati u generalni štrajk, dok su se u Zeničko-dobojskom i Bosansko-podrinjskom kantonu odlučili na štrajk upozorenja. Radnici traže višu cijenu satnice te da se ne mijenja koeficijent prema kojem se ona izračunava.

Tokom štrajka radit će Hitna pomoć, Zavod za transfuzijsku medicinu, Neuropsihijatrija i apoteke te će se primati najugroženiji pacijenti."Svaki mjesec uposlenici u Kantonu Sarajevo izdvoje za zdravstvo iz svoje plaće 12 posto, poslodavac na to doda četiri posto i to je ukupni iznos koji je 350 miliona KM samo u 2017. godini. Od tog novca se liječe svi u Kantonu Sarajevo, penzioneri, zaposlenici, nezaposlene osobe, raseljene osobe, djeca, omladina, ponavljamo jednom riječju – svi. Ako iznos od 350 miliona KM pomnožite sa dvadeset i dvije postdejtonske godine, dobijate iznose u milijardama. Nemoguće da nam je zdravstvo trenutno ovako loše, a da je na raspolaganju bio toliki novac", kazali su iz Glavnog odbora Sindikata radnika u zdravstvu KS.Podršku je pružila i Komora zdravstvenih tehničara svih profila iz FBiH."Osim činjenice da je posljednje usklađivanje satnice bilo 15. aprila 2008. godine, zdravstvo u cijeloj FBiH, većinski posmatrano, obavlja svoju djelatnost suočavajući se sa drugim profesionalnim i organizacijskim problemima, kao što je manjak vremenskih i normativa po profilu, loše definisanih ugovornih odnosa između poslodavaca i finansijera", saopćili su iz Komore.U štrajk stupaju samo članovi Sindikata radnika u zdravstvu KS, dok ostali rade bez zastoja.Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Kantonalne bolnice Zenica danas stupa u štrajk upozorenja koji će biti održan u holu Kantonalne bolnice Zenica u periodu od 10 do 10:30 sati, u vrijeme pauze tokom radnog vremena, zbog diskriminatornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod izdvajanja samo jedne kategorije za povećanje plaća.Zdravstveni radnici su za 18. oktobar najavili i generalni štrajk u Kantonalnoj bolnici Zenica, na svim odjelima, osim na Odjelu urgentne medicine, Odjelu intenzivne njege, u Centru za transfuziju i u djelatnosti eksplantacije organa.Štrajk upozorenja najavili su i zdravstveni radnici Sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde. Ističu kako na ovaj način još jednom žele skrenuti pažnju nadležnim institucijama te im dati posljednju šansu za primjenu potpisanog granskog kolektivnog ugovora. Štrajk će trajati pola sata u vrijeme pauze.