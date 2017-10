Zbog želje RS-a da glumi državu, međunarodni sporazum s Hrvatskom nema pravne posljedice

Vlada RS

Vlasti iz bosanskohercegovačkog entiteta RS nisu imale pravo potpisati međunarodni ugovor s Republikom Hrvatskom s obzirom na to da su međunarodni ugovori u isključivoj nadležnosti centralnih vlasti, odnosno Parlamentarne skupštine BiH.

Vlasti iz bosanskohercegovačkog entiteta RS nisu imale pravo potpisati međunarodni ugovor s Republikom Hrvatskom s obzirom na to da su međunarodni ugovori u isključivoj nadležnosti centralnih vlasti, odnosno Parlamentarne skupštine BiH.

Administrativno-teritorijalne jedinice u sastavu BiH nemaju status subjekata u međunarodnim odnosima i zbog toga nije jasan potez susjedne Republike Hrvatske koja je pristala da potpiše Protokol o saradnji na realizaciji projekta "Snabdijevanje prirodnim gasom krajnjeg kupca - Rafinerije nafte Brod" s Vladom RS-a.



Tvrdnje premijerke RS Željke Cvijanović da je Republika Srpska nadležna za energetiku i da predstavnici entitetskih vlasti imaju pravo da potpisuju međunarodne sporazume demantuju ni manje ni više nego Ustav BiH.



Naime, najviši pravni akt države precizira da svaki entitet može sklapati sporazume s državama i međunarodnim organizacijama uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH, koja u slučaju sporazuma s Hrvatskom nije data.



S obzirom na to da Ustav BiH precizira i da Parlamentarna skupština BiH može zakonom predvidjeti da za određene vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna, kontaktirali smo zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefika Džaferovića kako bismo provjerili validnost danas potpisanog sporazuma.



"Radi se protuustavnom i nezakonitom postupanju. Taj ugovor koji je zaključen između Vlade RS i Vlade Hrvatske je protivan Ustavu BiH i Zakonu o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora", rekao je Džaferović.



On dodaje da u Ustavu BiH jasno stoji da entiteti mogu sklapati sporazume s državama i međunarodnim organizacijama, ali samo uz pristanak vrhovnog organa zakonodavne vlasti, odnosno Parlamentarne skupštine BiH.



"Ovdje nema pristanka Parlamentarne skupštine BiH. U ovom trenutku zaključeni ugovor je ništavan ugovor i on ne bi mogao proizvoditi pravna dejstva jer nema saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH", kazao je Džaferović.



Zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma PSBiH jasno je poručio da sve ovo može dovesti do ustavnog spora između BiH i entiteta RS koji je zanemario ingerencije Parlamentarne skupštine BiH.



"O ovome bi se mogao očitovati i Ustavni sud BiH na zahtjev ovlaštenog predlagača", zaključio je Džaferović.



Još uvijek nije poznato zbog čega je susjedna država pristala potpisati međunarodni sporazum s bh. entitetom dajući mu na taj način status legitimnog subjekta međunarodnih odnosa.