Uređenje dijela šetališta uz Bulevar Meše Selimovića, od zgrade Općine Novi Grad do mosta kod dvorane Vistafon privodi se kraju.

Na tom dijelu izvršena je zamjena asfaltnog dijela šetnice betonskim pločama sa završnom obradom od granita i kvarca, a odmorišta s parkovskim klupama modernog dizajna i korpama za otpatke postavljena su do Otoke.



U narednom periodu cijeli pojas uz šetnicu bit će upotpunjen novim zelenilom i ukrasnim cvijećem.



Uporedo sa navedenim radovima u toku je i postavljanje led rasvjete, koja će uz pješačku zonu biti postavljena do Otoke te će cijela dionica od Nedžarića do Otoke biti osvijetljena, tako da će šetačima i biciklistima biti ugodnije za kretanje u večernjim satima.



Za redizajn šetališta iz ovogodišnjeg općinskog budžeta izdvojeno je nešto više od 80.000 KM, dok je za postavljanje javne rasvjete izdvojeno oko 68.000 KM.



Nastavak šetnice uređen je po uzoru na šetalište od Nedžarića do zgrade Općine, koje je u potpunosti redizajnirano u prošloj godini, gdje je cijelom dužinom urađena rasvjeta, postavljene nove klupe, a betonske ploče zamijenjene novim, što uz biciklističku stazu, drvored platana i novi dizajn zelenog pojasa uz šetnicu čini moderno uređen prostor.