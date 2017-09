Zatraženo oslobađanje Nasera Orića, izricanje presude 6. oktobra

Foto: Arhiv/Klix.ba

Odbrane Nasera Orića i Sabahudina Muhića u nastavku suđenja za ratni zločin počinjen na području Bratunca i Srebrenice zatražile oslobađanje svojih branjenika. Sudsko vijeće izricanje presude zakazalo za 6. oktobar.

Iznoseći završne riječi odbrane Orića i Muhića naglasile su da je cijela optužnica kao i dokazni postupak Državnog tužilaštva zasnovan na neujednačenim iskazima, nekredibilnog svjedoka O-1.



Braniteljica optuženog Orića, Lejla Čović, naglasila je da je O-1 višestruko osuđivana osoba, za kojom je raspisana potjernica zbog izbjegavanja pojavljivanja na sudu, dodajući da se radi o glavnom svjedoku Tužilaštva BiH.



"I pored te činjenice, Tužilaštvo BiH bez graničnih kontrola službenim vozilima dovozi svjedoka na suđenje, i to iz zemlje koja je raspisala potjernicu za njim. To je nepojmljivo", kazala je Čović.



Svjedok je, prema tvrdnjama Čovićeve, dao tri različita iskaza u pogledu pripradnosti Armiji BiH (ABiH), a u optužnici se navodi kao očevidac svih ubistava koja se stavljaju na teret optuženim.



Kada je u pitanju tačka 1. optužnice i ubistvo Slobodana Ilića, koje se Oriću stavlja na teret, odbrana smatra da nijednim dokazom nije potvrđeno kako je to počinio Orić.



"To čak ni O-1 ne tvrdi, osim da je vidio kako Orić udara Ilića nožem, da bi nakon njegovog pada na koljena, Ilić dobio još jedan udarac u predjelu prsa. Vještak Rifat Kešetović nije mogao konstatovati da baš te povrede mogu biti uzrok Ilićeve smrti", kazala je Čović.



Svjedoci su, kako je kazala, dokazali da je Ilić poginuo u međusobnoj razmjeni vatre, a za odbranu je sporan i opis stradalog Ilića, kojeg je svjedok O-1, opisao potpuno drugačije od ostalih svjedoka.



Prema mišljenju odbrane ni ubistvo Milutina Miloševića, a što se tačkom 2. optužnice stavlja na teret Oriću i Muhiću, nije dokazano.



"O-1 je tvrdio kako je Orić, a nakon njega i Muhić u Miloševića ispalio po jedan rafal. To bi značilo da u njegovom tijelu mora biti oko 15 metaka, a kako i tvrdi svjedok O-1 i Tužilaštvo BiH. Vještak Zoran Stanković kazao je tokom iznošenja nalaza da je u tijelu Miloševića pronađen metak od pištolja, što je vrlo vjerovatno uzrok smrti. Dakle jedan metak", kazala je Čović.



Orić je optužen kao osoba koja je 1992. bila komandant štaba Teritorijalne odbrane Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), a Muhić kao pripadnik tih snaga.



Tačkom 3. optužnice Muhiću i Oriću se na teret stavlja ubistvo Mitra Savića, koje je prema Tužilaštvu počinjeno pucnjem iz pištolja Orića, a zatim i rafalnim pucnjem Muhića. Odbrana tvrdi da je ovo još jedna od konstrukcija svjedoka O-1.



"Stojanka Savić, supruga ubijenog, kazala je kako je od Savićevih saboraca čula da je on poginuo u rovu te da je imao jednu ranu u predjelu usta. Doktorica Vesna Ivanović potvrdila je da je Ilić doveden u Dom zdravlja Bratunac, u pratnji supruge koja je tada plakala", kazala je Čović.



Prema njenim riječima, akcija ARBiH na Kunjarcu izvedena je 14. decembra 1992. godine, kada je Savić i ubijen. Tri dana ranije, kako je kazala Čović, svjedok O-1, koji tvrdi da je vidio ubistvo, ranjen je na Crnom Vrhu (Opština Zvornik).



"To je i priznao tokom suđenja. Od Kunjarca, Crni vrh je udaljen 40 kilometara. Nakon ranjavanja, prebačen je u Kamenicu (Opština Zvornik), a zatim i mjesec dana na liječenje u Cersku. Dakle, još jedan od dokaza da je cijela optužnica pisana prema iskazu nekredibilnog svjedoka", kazala je Čović.



Sabina Mehić, braniteljica optuženog Muhića, kazala je da nedostaje objekat izvršenja krivičnog djela koji se stavlja na teret njenom branjeniku. Također, prema njenim riječima, ostalo je nejasno u kakvom su stanju bili Ilić i Milošević, nakon što je Orić navodno pucao u njih, a prije nego je rafale ispalio i Muhić, javio je BIRN BiH.