Zastupnici traže od Zvizdića informaciju da li Vijeće ministara BiH ima podršku Parlamenta BiH

Denis Zvizdić (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Državni parlamentarci usvojili su inicijativu zastupnika Nezavisnog bloka Sadika Ahmetovića da predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić danas obrazloži Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odnos Vijeća ministara BiH i parlamentarne većine.

Ahmetović je kazao da bi najradije predložio da Zastupnički dom PSBiH usvoji inicijativu za raspuštanjem Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, ali da to nije moguće.



On je rekao da je mislio kako će današnje sjednica, prva nakon godišnjih odmora, obilovati zakonima, ali da to nije slučaj. Kako kaže, aktuelno političko stanje na državnom nivou jasan je pokazatelj problema u BiH.



Tim povodom on je i tražio od državnih parlamentaraca da podrže njegovu inicijativu o tome da Zvizdić dostavi Zastupničkom domu PSBiH informaciju o aktuelnom stanju i odnosu Vijeća ministara BiH prema PSBiH i parlamentarnoj većini.



Ahmetović je pojasnio da Zvizdića traži odgovor da li uopće postoji parlamentarna većina koja podržava njegov saziv Vijeća ministara BiH.



Državni parlamentarci podržali su i Ahmetoviću inicijativu da se na današnjoj sjednici raspravlja o primjeni Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju sa posebnim akcentom na izučavanje maternjeg jezika.