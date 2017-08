Zašto je priča o smjeni predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH čista demagogija

Denis Zvizdić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Mala je vjerovatnoća da će opozicione političke stranke, kojim se priklonio i Savez za bolju budućnost (SBB), uspjeti smijeniti predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.

Za početak septembra zakazana je sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj će najvjerovatnije biti predložena smjena predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.



Smjenu bi mogao predložiti neki od opozicionih klubova poput Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Socijaldemokratske partije (SDP), Demokratske fronte (DF), Nezavisnog bloka (NB), ali i Saveza za bolju budućnost (SBB) koji je dio parlamentarne većine na državnom nivou.



Naime, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić jučer je potvrdio kako će njegovi zastupnici Mirsad Đonlagić, Mirsad Isaković, Damir Arnaut i Fehim Škaljić glasati za smjenu Zvizdića, čime je definitivno osigurana većina u Zastupničkom domu.



SNSD, SDP, DF, NB i SBB imaju 21 ruku kojoj će se, prema svim procjenama, prikloniti i Jasmin Emrić iz A-SDA te Zaim Backović iz BPS-a. Za razliku od 23 zastupnika koja su za smjenu, SDA, HDZ i Savez za promjene imaju 18 ruku protiv smjene Zvizdića, dok je stav zastupnice HDZ-a 1990 o ovom pitanju još uvijek nepoznat.



Posebno je zanimljiv politički pristup SBB-a s obzirom na to da ova politička stranka u izvršnoj vlasti na državnom nivou ima ministra saobraćaja i komunikacija, ali i druge kadrove na važnim pozicijama vlasti.



SBB bi izglasavanjem nepovjerenja Zvizdiću praktično izglasao i smjenu ministra saobraćaja i komunikacija BiH Ismira Juske, jer Zakon o Vijeću ministara BiH jasno kaže da u tom slučaju kompletan saziv Vijeća ministara BiH daje ostavku.



"Ako Parlamentarna skupština BiH izglasa nepovjerenje predsjedavajućem, Vijeće ministara daje ostavku u cjelini, ali dužnost obavlja do potvrde novog predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara", piše u Zakonu o Vijeću ministara BiH.



Uprkos većini koja postoji u Zastupničkom domu PSBiH, do smjene predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH definitivno neće doći, jer ne postoji parlamentarna većina u Domu naroda PSBiH.



Pored toga, Zvizdićev saziv Vijeća ministara ima podršku članova Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Mladena Ivanića koji definitivno neće, godinu dana prije općih izbora, mijenjati kompletan saziv izvršne vlasti.



U prijevodu to znači da će predsjedavajući i ministri ostati u tehničkom mandatu sve i da Dom naroda (u kojem ne postoji većina za smjenu) izglasa nepovjerenje Zvizdiću.



Ovih činjenica svjesne su i opozicione političke stranke u BiH, a i SBB, zbog čega se postavlja pitanje koja je uopće poenta pokretanja smjene Vijeća ministara BiH ako se već unaprijed zna da do toga neće doći.



Podsjećamo, Zvizdićeva smjena najavljena je nakon što Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za koji su parlamentarci tvrdili da ne prikazuje realno stanje u BiH.



Na drugoj strani, predsjedavajući Vijeća ministara BiH tvrdio je da je 2016. godina bila najuspješnija godina na evropskom putu naše zemlje referirajući se na izvještaje Evropske komisije i visokih funkcionera EU.