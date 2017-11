Zasjedala Biskupska konferencija, jedna od tema bila i pomoć prognanim katolicima iz BiH

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je, 3. i 4. novembra u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu, 71. redovnu sjednicu kojom je presjedao nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednika BK BiH.

Učestvovali su svi članovi Biskupske konferencije te delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Tomislav Rogić, biskup šibenski, koji je upoznao biskupe s najvažnijim temama 55. plenarnog zasjedanja HBK održanog od 10. do 12. oktobra 2017. u Zagrebu.



Tokom zasjedanja s biskupima se susreo apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto. Razgovarao je s biskupima, između ostaloga, o pastoralnom usmjerenju prema jačanju kulturnog identiteta vjernika katolika kroz bolje poznavanje vlastite prošlosti i kršćanskih korijena na koje se oslanja važnost ekumenskog djelovanja i međureligijskoga dijaloga u multireligijskoj stvarnosti BiH.



Pošto su saslušali izvještaj biskupa banjolučkog mons. Franje Komarice o njegovim brojnim susretima tokom nedavnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, biskupi su razmišljali o načinu traženja potdrške povratku prognanih i izbjeglih katolika iz BiH, a posebno iz banjolučke regije i Bosanske Posavine. Biskupi su također saslušali izvještaj svojih delegata: s Redovničkog dana, održanog 9. septembra 2017. na Humcu, zatim s Međunarodnog simpozija o temeljnim odredbama o svećeničkom odgoju i izobrazbi Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis koji je održan od 4. do 7. oktobra 2017. u Castel Gandolfu pored Rima, sa zasjedanja Međunarodne BK održanog 24. i 25. oktobra 2017. u Novom Sadu, te s plenarnog zasjedanja Vijeća evropskih biskupskih konferencija (CCEE), održanog od 27. septembra do 1. oktobra 2017. u Minsku u Bjelorusiji.



Razmotrivši Poruku pape Franje za 1. Svjetski dan siromašnih od 13. juna 2017., biskupi podsjećaju sve članove biskupijskih zajednica u BiH na želju Svetoga Oca "da kršćanske zajednice, u sedmici koja prethodi Svjetskom danu siromašnih, koji ove godine pada na 19. novembra, to jest trideset i treću nedjelju kroz godinu, ulože napore kako bi omogućili trenutke susreta i prijateljstva, solidarnosti i konkretne pomoći". Podsjećaju sve članove krajevne Crkve u BiH na svakovrsnu oskudicu u teškim ratnim vremenima te s papom Franjom potiču da Svjetski dan siromašnih "postane snažan podsjećaj našoj vjerničkoj savjesti, omogućujući nam sve više rasti u uvjerenju da nam dijeljenje sa siromasima omogućuje shvatiti najdublju istinu evanđelja".



Budući da se Nedjelja Caritasa već godinama u biskupijskim zajednicama obilježava na Treću nedjelju Došašća, biskupi su odlučili da se te nedjelje u predbožićnom vremenu darivanja nastave organizirati i provoditi konkretne karitativne akcije pomoći siromašnima i potrebnima. Tako će se i cijela Crkva u BiH molitveno i na druge načine uključiti u Papinu inicijativu za Svjetski dan siromašnih, a na Nedjelju Caritasa u Treću nedjelju Došašća nastaviti organizirati konkretne akcije pomoći siromašnim i potrebnima.



U skladu s temeljnim odredbama BK BiH za televizijski, radijski i internetski prijenos liturgijskih slavlja, biskupi su odlučili osnovati stručno tijelo koje će u saradnji s pojedinim predstavnicima biskupija i provincija te s vodstvom programa religijske kulture javnih televizija i radija na nivou BiH, odnosno mjerodavnih tijela medijskih kuća, izraditi godišnji raspored prijenosa liturgijskih slavlja, pazeći na zastupljenost svih krajeva BiH te vodeći brigu o posebnim slavljima i prigodama.



Pošto su razmotrili apostolsko pismo u obliku motuproprija pape Franje Magnum principium u vezi s pripremom i odobravanjem prijevoda bogoslužnih knjiga, biskupi su dali potrebne smjernice Vijeću za liturgiju BK BiH imajući u vidu Papine riječi da se "ne smije zaboraviti ni pravo ni dužnost biskupskih konferencija koje, zajedno s biskupskim konferencijama krajeva u kojima se govori istim jezikom i sa Apostolskom Stolicom moraju zagarantovati i odrediti da se, čuvajući karakter svakog pojedinog jezika, potpuno i vjerno čuva smisao izvornog teksta i da prevedene bogoslužne knjige, i nakon prilagodbi, uvijek jasno odražavaju jedinstvo rimskog obreda".



Nakon što su upoznati s dugogodišnjim neuspješnim traženjem lokacije za izgradnju katoličke crkve u župi Banjolučke biskupije Drvar, srušene nakon Drugog svjetskog rata, biskupi pozivaju mjerodavne vlasti da napokon riješe to pitanje i omoguće katoličkoj zajednici u tom gradu da ima svoju crkvu. Također izražavaju očekivanje da mjerodavne vlasti u Goraždu i Zvorniku dadnu lokacije za ponovnu izgradnju katoličkih crkava srušenih tokom ili nakon Drugog svjetskog rata.



U petak, 3. novembra 2017. u 18 sati biskupi su slavili Svetu misu u katedrali Srca Isusova. Predsjedao je kardinal Puljić, a prigodnu propovijed uputio je dopredsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH.



U subotu, 4. novembra biskupi su slavili Euharistiju u kapeli Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i susreli se s bogoslovnom zajednicom. Predsjedao je kardinal Puljić, a prigodnu propovijed uputio je biskup Rogić.