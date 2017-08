Zapošljavanje u školama u KS prema starom pravilniku protiv kojeg su se radnici godinama borili

Iako je Vlada KS 13. jula usvojila Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS, on se neće primjenjivati na konkursima koji su već ili će biti raspisani do 1. septembra.

Za novi pravilnik najviše su se borili sindikati jer on donosi niz poboljšanja i što je najvažnije, smanjuje subjektivnosti tokom konkursne procedure za 50 posto po dva osnova: smanjen je maksimalan broj bodova na intervjuu s devet na četiri, a direktor se bira između dva, umjesto između tri najbolja s konačne liste kandidata.Nažalost, ovaj pravilnik će se početi primjenjivati tek od 1. septembra, do kada će konkursna procedura u većini škola biti okončana."Oni (Ministarstvo obrazovanja KS) smatraju da prvo treba stupiti na snagu Zakon o obrazovanju da bi objavili pravilnik. Mi smatramo da ne treba tako, već da je trebalo objaviti novi pravilnik i završiti tu priču. Očekivali smo da će pravilnik biti potpisan i da će štele biti ukinute na ovoj konkursnoj proceduri. Većina škola će konkurs objaviti prema starom pravilniku i to osuđujemo jer će na velikom broju mjesta direktori primati podobne, a ne sposobne", rekao je za Klix.ba Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS.Za školsku 2017/2018. godinu bit će raspisani javni konkursi za više od 500 radnih pozicija u osnovnom obrazovanju te za više od 300 pozicija u srednjem obrazovanju.Radnici koji već godinama rade na određeno, strahuju šta će se desiti sada s obzirom na to da im ugovori ističu 31. augusta, a u ukupni zbir bodova im neće ući godine provedene na birou, kao što će to biti slučaj s njihovim kolegama koji trenutno ne rade."Problem je što bismo morali dati otkaz da bismo imali dovoljan broj bodova. Ako bismo dali otkaz ne bismo imali primanja s biroa, ne bismo automatski imali jednu platu i godišnji odmor koji je u augustu, a niko nam ne garantuje da ćemo biti primljeni. Pojedini direktori se boje inspekcije pa ne žele dati sporazumne raskide ugovora i mi smo u neobranom grožđu jer se nama godine provedene na birou ne ubrajaju i nećemo imati dovoljno bodova", kazala nam je jedna od uposlenica obrazovnog sektora koja je godinama bila na birou, ali je dobila posao u jednoj od škola na godinu dana.Ona i njene kolege koje su u istoj situaciji mole ministra da im pomogne kako ne bi ostali "bez hljeba" i dopisom im omogući ubrajanje bodova koji su vezani za godine provedene na evidenciji za nezaposlene osobe, kao što je to bilo prethodnih godina.