Speleološko društvo Herceg od 12. do 20. augusta organizira svoj prvi speleološki kamp koji je ujedno i međunarodnog karaktera "Mostar-Vrdi 2017".

Veća grupa hrabrih speleologa spustit će se u prostranstva na koja ranije nije kročila ljudska noga.



"Speleološki kamp je naučno-istraživačkog karaktera i cilj nam je istražiti što više speleoloških objekata na području Vrda, Goranaca, Raške Gore, Bila te obronaka planine Čabulje. Osim speleoloških istraživanja, u planu je i niz drugih aktivnosti od fotografiranja objekata, rekognosciranja okolnog područja do istraživanje novootkrivenih speleoloških objekata. Dolaze nam speleolozi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od dvadeset do trideset speleologa će proći kroz ovih osam dana trajanja kampa. Ono što će biti zanimljivo široj javnosti jeste da ćemo nakon kampa i tokom samog njegovog trajanja dati na uvid istraživačke materijale, fotografije i geološke aspekte svega što se krije u našem podzemlju", priča nam Žana Marijanović, predsjednica Speleološkog društva Herceg iz Mostara.



Lokalitet Vrda izuzetno je atraktivan za ovakve aktivnosti, što mnogi ne znaju.



"Kroz dosadašnji rad u posljednje dvije godine 'odradili' smo veći broj speleoloških objekata na samom području mjesta Vrdi. Kroz istraživanja smo uvidjeli da se na relativno malom području nalazi veći broj jama i po samoj konfiguraciji terena potencijal da postoji jama koje su još uvijek neotkrivene, što nam je privuklo pažnju i ideju za organiziranje speleološkog kampa baš ovdje. Do sada istraženi objekti na navedenom području su interesantni i atraktivni, a neki prelaze i dubine od 160 metara", pojašnjava nam Žana.



Nažalost, speleolozi nailaze na mnoge probleme prilikom istraživanja. Sve jame koje su u blizini naseljenih mjesta su zatrpane raznim vrstama smeća, kućnog otpada, starih kućanskih aparata, životinjskih strvina pa sve do eksplozivnih naprava iz posljednjeg rata. Speleolozi žele ukazati na nemarnost prema prirodi, da čovjek nije svjestan što čini biljnim i životinjskim vrstama u podzemnom svijetu, posebno endemima.



Sam klub je nastao po završetku obuke za mlade speleologe "Speleologica" koja se odvijala organizaciji Hercegovačke službe spašavanja Mostar, tada se grupa mladih zaljubila u speleologiju i došla na ideju o osnivanju društva.



"Tako je Speleološko društvo Herceg osnovano krajem 2012. godine, a sve u cilju razvoja speleološke djelatnosti u Mostaru i široj okolici. Kroz ovaj period društvo je učestvovalo u većem broju speleoloških ekspedicija, raznih seminara kao što su o opremanju speleoloških objekata, o izradi topografskog nacrta, monitoringa šišmiša i drugih", priča nam Žana.



Speleološko društvo Herceg je član Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH).



"Naši članovi prolaze kroz obuke prve pomoći, što kao polaznici, što kao voditelji speleospašavanja koje je samo po sebi jedno od najzahtjevnijih oblika spašavanja. Tako su naši članovi učestvovali u brojnim međunarodnim obukama speleospašavanja od Bugarske, Rumunije, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Ujedno je SD Herceg i jedan od osnivača Saveza speleologa Bosne i Hercegovine koji je osnovan krajem prošle godine. Naše društvo aktivno provodi i speleološke škole, tako i ove godine krajem septembra organiziramo šestu po redu speleološku školu, već poznatog naziva Speleologica6", najavljuje nove aktivnosti Žana Marijanović.



Kroz ovih pet godina organiziranja speleoloških škola prošla su 24 polaznika, neki su još uvijek aktivni u društvu, dok su neki zadovoljili svoju ljudsku znatiželju o podzemlju, nekima se svidi, nekima ne. Ono što ljude uvijek privlači u speleologiji su adrenalin, pustolovina, sportska aktivnost, istraživanje nepoznatog. Na našim područjima speleologija nije toliko razvijen pojam, ali sve veća popularnost avanturističkih sportova mogla bi dovesti više ljudi i u speleologiju.



Speleologija je sama po sebi izvanredna aktivnost za pokušaj razumijevanja samog sebe i vlastite životne sredine.



"Intezivan kontakt s prirodom, druženje s ljudima, što na površini, što pod svjetlom čeone lampe u dubini zemljine površine te sam onaj ulazak u jamu/špilju i prelazak iz svijetla u tamu stvara zadovoljstvo u nečemu neobičnom, nadasve intrigantnom. Taj dio me je i privukao po završetku speleološke škole aktivnostima koje nudi speleologija. Kroz intezivno bavljenje speleologijom prošla sam mnogo raznolikih situacija, a ono što me prije plašilo, sada rutinski obavljam, puno sam sigurnija u sebe, ljude oko sebe i opremu", priča nam vlastite impresije Žana Marijanović.



Speleologija nudi pregršt zanimljivosti, nastavlja nam kazivati Žana, od hodanja po prostranstvima podzemlja, zasiganim kanalima i prostorijama prepunim pećinskih ukrasa, do puzanja kroz uske meandre, blato i vodu, sve to popraćeno penjanjem preko spitova i čvorova, a tek izlazak iz podzemlja. Sve se prožima različitim osjećajima, posebano kad znate da se nalazite na mjestu gdje niko nikada prije vas nije bio.