Udruženje građana "Zajedno za naš grad" proslavilo je dvije godine rada, te prezentiralo spot koji je snimljen povodom toga, a u kojem se pojavljuju mnoge poznate ličnosti kao što su Amina Kajtaz, Damir Beljo, Ivona Ćavar, Lorens Listo i mnogi drugi.

Sala Hotela Bristol bila je premala da primi sve ono koji su na ovaj ili onaj način povezani s huimanitarnim udruženjem koje je u protekle dvije godine pomoglo hiljadama građana Mostara, ali i Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom željeli su se zahvaliti donatorima, prijateljima, svojim volonterima, ali i mnogim poznatima koji aktivno podržavaju njihov rad.



Nermin Mehić, predsjednik i osnivač udruženja zadovoljan je radom, a za naš portal je kazao: "Simbolično smo na kraju ove dvije godine snimili spot za najboljim sportašima Mostara, koji su osvajali medalje širom svijeta. Želimo poslati poruku zajedništva, poruku da trebamo pomagati onima koji su u nevolji. Mi radimo sve potpuno besplatno i to se vidi".



Amina Kajtaz, naša plivačka rekorderka i olimpijka bila je jedna od onih koje su se odazvali aktivnostima udruženja.



"Sretna sam da sam dio ovog tima, posebno jer na neki način ujedinjujemo ovaj grad. Nažalost on je podjeljen bez obzira što mi to ne želimo da priznamo. Zajedničkim snagama radimo da se te barijere savladaju", kazala je Amina.



Bokserski prvak Damir Beljo, bio je sretan zbog uspjeha udruženja, a na večerašnju svečanost došao je poslije operacije koju je imao prije nekoliko dana. Sa gipsom na ruci za Klix.ba je kazao: "Svaka im čast na svemu što rade za male ljude i sirotinju, takvih je u našoj državi najviše. Ja sam im uvijek na raspolaganju jer ono što oni rade je nepto što mene uvijek vodi, nadam se da će njihove napore prepoznati i grad i nadležni".



Karatašica Ivona Ćavar, najbolja naša sportašica u 2016. godini nije skrivala simpatije koje ima prema aktivnostima udruženja koje pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su najčešće djeca i stariji.



"Ovo je jedna lijepa priča koja zbližava ljude, drago mi je zbog mladih koji se uključuju u njihove aktivnosti i pomažu drugima", kazao je boker Elvir Šendro.



Udruženje "Zajedno za naš grad" u protekle dvije godine organiziralo je desetine humanitarnih akcija, od onih u kojima pomažu ljudima u svom prvom komšiluku, do pomoći pogođenima u poplavama i drugim kojima je pomoć bila potrebna. U zadnje vrijeme najviše rade na obezbijeđivanju kuhanih obroka onima koji žive na rubu gladi.