Zabrinjavajući podaci: Samo u 2016. godini BiH napustile 16.653 osobe

Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nastavljen je trend masovnog iseljavanja stanovnika iz Bosne i Hercegovine, a prema posljednjim informacijama, našu zemlju je samo u 2016. godini napustilo 4.758 porodica.

Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić kazala je za Klix.ba da su kroz različite projekte imali veliki broj kontakata s ljudima i da su došli do zabrinjavajućih podataka o masovnom odlasku porodica iz BiH.



"Čapljinu je napustila 191 porodica, Gradačac 134 porodice, Kakanj 106 porodica, Modriču 163 porodice, Ilijaš 75 porodica, Cazin 521 porodica, a Zvornik 2.160 porodica uglavnom Bošnjaka i Srba", rekla je Zukić.



Trend odlaska porodica nastavljen je i u drugim dijelovima BiH pa je tako Brčko u prošloj godini napustilo 1.358 porodica, Bihać 128 porodica i Bijeljinu 2.650 porodica. Zukić ističe da je specifičan Odžak s obzirom na to da iz ove općine odlaze ljudi koji imaju radna mjesta.



"Mi smo tu nemoćni da bilo šta uradimo. Livno je napustilo 560 porodica, a 1.120 porodica Drvar", kazala je Zukić.



Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini potpisala je memorandum s Ministarstvom sigurnosti BiH koji se odnosi na ilegalne odlaske u druge zemlje.



"U tom memorandumu mi smo definisali ulogu kao civilno društvo. U narednom periodu mi ćemo obići 35 općina gdje ćemo razgovarati s ljudima i ukazivati im na moguće posljedice. Instrukcije ćemo dobijati iz Ministarstva sigurnosti BiH koje svakodnevno dobija zahtjeve iz zemalja u koje su se ilegalno iselili naši državljani, da se vrate u BiH", rekla je Zukić.



Ispričala nam je da su iskustva ljudi koji su prinuđeni vratiti se u BiH vrlo bolna s obzirom na to da su neki od njih prodali svu svoju imovinu u našoj zemlji kako bi otišli vani.



Što se tiče ukupnih podataka iz 2016. godine, Zukić ističe da je iz BiH u tom periodu otišlo 4.758 porodica, što se množi sa 3,5, tako da su statistički našu zemlju samo u prošloj godini napustile 16.653 osobe.



"Ljudi najviše legalno odlaze za Njemačku. Prema informacijama koje imamo, još 30 hiljada osoba čeka vize za rad. Ne bih pričala u ime Ambasade Njemačke u BiH, ali imam informaciju da se dnevno obrađuje do 100 zahtjeva i da se pored toga mnogo čeka da ti ljudi dođu na red", kazala je Zukić.



Zaključila je da iz Tuzle posebno odlaze mladi ljudi te da ne treba zanemariti ni odlazak iz Hercegovine.