Novogodišnji praznici su sve bliže, a upravo taj period svake godine obilježi upotreba pirotehničkih sredstava čija je prodaja zabranjena Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo. Zabrana se odnosi na još nekoliko kantona, a kazne za korištenje su visoke. Posljedice upotrebe mogu biti kobne, stoga se, posebno djeci, ne savjetuje upotreba pirotehnike.