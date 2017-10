Za putovanje u EU građanima zemalja zapadnog Balkana trebat će odobrenje i 10 eura

Foto: Pixabay

Za putovanje u EU građanima zemalja zapadnog Balkana neće trebati vize, ali će morati ispunjavati detaljne formulare prije puta i zatražiti odobrenje od nadležnih službi Evropske unije.

"Odobrenje će se tražiti ispunjavanjem elektronskog fomulara, a odgovor Evropske unije stizat će u roku najkasnije 72 sata. Onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po sigurnost EU bit će odbijena dozvola za putovanje", navodi se u prijedlogu za uspostavljanje novog Evropskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS), prenosi Al Jazeera.



Takav prijedlog Evropske komisije potvrdio je Odbor za građanske slobode Evropskog parlamenta (LIBE). Nakon što ga u parlamentu usvoje sva nadležna tijela, bit će proslijeđen na usvajanje Vijeću ministara EU-a, rekao je neimenovani dužnosnik odbora LIBE.



Prema prijedlogu, građani država zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u Šengenski prostor bez unutrašnjih granica morat će za uslugu prethodne provjere platiti deset eura, ali će taj trošak pokrivati razdoblje za putovanja od tri godine, odnosno dok traje važnost pasoša.



Od plaćanja te naknade bit će oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 60 godina, članovi porodica državljana zemalja EU, kao i studenti i naučno osoblje.



Predstavnica za medije odbora LIBE Estefania Narrillos rekla je beogradskoj agenciji Beta da bi cijeli postupak u Evropskom parlamentu trebao biti okončan do kraja godine, a potom će Vijeće ministara EU donijeti konačnu odluku o sistemu ETIAS.



"Postupak je složen i sistem bi mogao stupiti na snagu za najmanje dvije godine, vjerojatno tek početkom 2020. godine", navela je Narrillos.



Oni građani država zapadnog Balkana koji žele putovati i ne trebaju vaditi vize za Šengenski prostor prethodno će morati tražiti odobrenje putem elektronskog formulara u kojem će, osim osobnih i podataka o putovnici, morati navesti i adresu boravišta u Uniji, tamošnji kontakt i zemlju ulaska u EU.



Također će morati "obavijestiti vlasti EU-a o tome jesu li bili osuđivani za ozbiljne kriminalne prekršaje (terorizam, seksualnu eksploataciju djece, trgovinu ljudskim bićima ili drogom, ubojstva i silovanja), kao i o boravku u specifičnoj zoni sukoba ili odluci da napuste neku zemlju, i to sve za posljednjih deset godina".



Elektronski formular s molbom konkretne osobe da putuje bez viza u Šengenski prostor automatski će biti provjeren u bazama podataka EU-a, uključujući Šengenski informacijski sustav (SIS), Sustav ulaska / izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europol i Interpola, "kako bi se provjerilo je li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tom osobom izdan nalog za uhićenje", navodi se u obrazloženju prijedloga za ETIAS.



Od osobe koje traži odobrenje za putovanje u Šengenski prostor, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtjev za razgovor.



"Ako tražitelju odobrenje bude odbijeno, bit će obaviješten o razlozima i uživat će pravo žalbe, uključujući i posredstvom suda", stoji u prijedlogu.



Evropska komisija stavila je do znanja da sada postoji 60 zemalja čijim građanima nije potrebna viza za ulazak u EU, a očekuje se da će šengenske granice u 2020. prijeći 39 miliona stranaca.