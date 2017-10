Za posao u Elektroprivredi traženo i 17.000 maraka

Svjedok kojem je Kantonalno tužilaštvo dalo imunitet ispričao je na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u Elektroprivredi da je za posao u ovom preduzeću traženo 16.000 i 17.000 maraka, ali da je on samo prenosio informacije.

Ismet Alihodžić, radnik zeničke poslovnice Elektroprivrede, posvjedočio je kako ga je u aprilu 2016. kontaktirao Ramiz Karavdić i pitao da li hitno ima tri radnika koji bi radili u Elektrodistribuciji Zenica.“Sjetio sam se kolege Seada Keserovića i bilo mu je drago što može sina zaposliti za pare kada sam ga obavijestio. Kada sam Ramiza pitao koliko novca treba, odgovorio mi je ‘16.000 maraka’. To sam za Keserovića učinio zato što mi je kolega, neka zaposli dijete ako ima pare”, izjavio je svjedok.Keserović je od svjedoka tražio garanciju, a Alihodžić mu je spomenuo da Karavdić radi s ljudima u vezi sa zapošljavanjem, te je obojici dao brojeve telefona da se dogovore.“Ramiz je par puta dolazio kod mene kući, tetak je moje supruge. Imao je više brojeva telefona. Za jedan broj mi je rekao da ga mogu dati samo Keseroviću i da se prisluškuju razgovori”, pojasnio je svjedok.Sa Senadom i Nedžadom Trakom svjedoka je upoznao Karavdić, te su sva četvorica kratko sjedili u ugostiteljskom objektu na Vozući. Senada Traku je Karavdić predstavio svjedoku kao “autoritet” i kazao da zapošljavanje Keserovićevog sina ide preko njega.“Osim električara, tada je bilo govora da ima posla za pravnike i ekonomiste po cijeni od 20.000 do 25.000 maraka. Tada je rečeno da niko ko nije član Stranke demokratske akcije (SDA) ne može dobiti zaposlenje”, kazao je svjedok.Pričao je svjedok i kako mu je Brajko Hasančić govorio da mu je dobro jer radi u Elektroprivredi, kao i da mu je “izletjelo” kada je rekao: “Možeš i ti, ako imaš pare”, te je kontaktirao s Karavdićem, koji je, umjesto 16.000, tražio 17.000 maraka. Prema svjedoku, Hasančić je pristao na taj iznos.Govorio je da je od Keserovića i Hasančić uzeo dokumentaciju, koja se, između ostalog, sastojala od potvrde za članstvo u SDA, a koju je predao u junu 2016. Senadu Traki kada je došao u Zavidoviće. Trako je tada kazao da Karavdić radi džabe, jer 16.000 maraka ide njima.“Ramiz mi je govorio da će poslije Bajrama trebati još 20 radnika i da mu javim ako se koga sjetim. Poslije toga je uhapšen”, naveo je svjedok.Optužnica tereti generalnog sekretara SDA Amira Zukića da je sa Safetom Bibićem organizovao grupu kojoj su se pridružili Nedžad i Senad Trako te Ramiz Karavdić, koji su pronalazili osobe spremne da daju novac za zaposlenje u Elektroprivredi. Ista optužnica Eseda Džananovića tereti za zloupotrebu položaja, a Asima Sarajlića za primanje nagrade ili koristi za trgovinu utjecajem.Odbrana je istakla da je svjedoku nezakonito dat imunitet i da je to urađeno nakon podizanja optužnice.Tokom unakrsnog ispitivanja, svjedok je rekao da nije vidio nikakvu primopredaju novca i da je pri kontaktima imao dobre namjere i nikakav interes, ali da nije razmišljao o posljedicama, kao i da je imunitet tražio tek naknadno.Svjedokinja Azra Talić, tehnički sekretar u zeničkoj poslovnici Elektrodistribucije, kazala je da je Sead Keserović preko telefona tražio da zakaže sastanak, a kasnije i da je donio dokumentaciju koju je predala tehničkom direktoru.Na samom počektu ročišta odvojen je predmet Mirsada Kukića u odnosu na ostale optužene, a sutkinja Tanja Curović je obrazložila da je to urađeno zbog efikasnog vođenja postupka, posebno ako se u vidu ima zdravstveno stanje optuženog. Kukićeva Odbrana je ranije tražila razdvajanje postupka, zbog čega je na jednom od prošlih ročišta saslušan vještak kardiolog.Suđenje će biti nastavljeno 13. novembra, piše BIRN BiH