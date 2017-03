Internetom kruži snimak posljednje sjednice SO Višegrad čiji su rad odbornici opozicije satima blokirali nakon što im nije uspjelo da na dnevni red sjednice uvrste zahtjev o smjeni predsjednika Skupštine Bilala Memiševića, jedinog odbornika Bošnjaka u ovom zakonodavnom tijelu. Odbornici SDS-a, PDP-a i NDP-a smjenu Memiševića zahtijevali su, ni manje ni vaše, nego zbog zahtjeva za reviziju presude po tužbi BIH protiv Srbije.

Internetom kruži snimak posljednje sjednice SO Višegrad čiji su rad odbornici opozicije satima blokirali nakon što im nije uspjelo da na dnevni red sjednice uvrste zahtjev o smjeni predsjednika Skupštine Bilala Memiševića, jedinog odbornika Bošnjaka u ovom zakonodavnom tijelu. Odbornici SDS-a, PDP-a i NDP-a smjenu Memiševića zahtijevali su, ni manje ni vaše, nego zbog zahtjeva za reviziju presude po tužbi BIH protiv Srbije.

"Ne znam koliko ste imali priliku vidjeti i čuti, ali sve ono što Poslovnik i Statut SO Višegrad predviđa tako smo postupili. Međutim odbornici su zahtijevali da se njihova tačka uvrsti kao amandman na dopunu dnevnog reda za redovnu sjednicu, navodili su razloge zašto to treba biti prihvaćeno istog dana. Iako nisu amandman uložili 24 sata prije sjednice to smo prihvatili, i iz razloga što se radi lično o meni", izjavio je Memišević.



Nakon što je Komisija za imenovanja utvrdila da Memišević niti jednim postupkom nije prekršio Poslovnik o radu, odbornici opozicije su tražili da se raspravlja o mišljenju komisije. Nije im udovoljeno pa su satima blokirali skupštinsku govornicu i burnim aplauzima sprečavali nastavak sjednice.



"Nisam im dozvolio da diskutujemo jer tačka nije uvrštena na dnevni red, i oni su blokirali rad skupštine. To je bilo četiri sata nekog klasičnog naduravanja, nekulture, primitivizma i neuvažavanja drugog i drugačijeg. Meni je drago što sam do kraja ostao priseban i insistirao na stavovima i uvažavanju aktulenog poslovnika i statuta Opštine Višegrad. Tražilo se moje očitovanje, ali jasno i glasno sam kazao da se nemam namjeru očitovati po tom pitanju sve dok tačka revizije tužbe BIH protiv Srbije ne bude tačka dnevnog reda SO Višegrad.



U tom slučaju neće faliti ni moj stav ni diskusija. Sve dok je to predmet visoke politike, državnih parlamenata, predmet entitetskih parlamenata, nemam se potrebu očitovati. Bez obzira na mnoga insistiranja svih pa i medija, ostao sam smiren i dostojanstven. Pozicija je bila u principu jedinstvena, osporila je zahtjev ove grupe odbornika jer kada tražite smjenu morate to obrazložiti i pozvati se na pravilnik i statut lokalnog parlamenta, a oni su se pozivali na neke 'više interese'. To je bilo klasično srbovanje", kazao je Memišević.



Sjednica SO Višegrad ličila je na lokalni teferič te se Memišević čudi kako je moguće da se tako neprimjereno ponašaju osobe s akademskim titulama.



"Ono što je najgore, u toj grupi je bilo ljudi koji su ljekari, inžinjeri, profesori, ne mogu ni danas shvatiti da se intelektualci ovako ponašaju. Ovo ne dolikuje ni koridi ni teferiču. Ovo je ipak parlament i ima pravila a ovo ponašanje je bilo izvan okvira normalnih demokratskih standarda", ističe Memišević.



Dodaje da mu nije jednostavno kao Bošnjaku u Višegradu, ali da je svoj na svome.



"Kako se osjećati. Nikako. Teško. Ne zato što su ti ljudi bili nekulturni i primitivni i što pokreću inicijativu za moju smjenu zato što sam jedini odbornik. Prije 25 godina kada je bio popis stanovnika 66 ili 67 posto stanovnika Višegrada su bili Bošnjaci. Od današnje skupštine koja broji 21 odbornika, trebalo bi ih ovdje biti 14 ili 15 iz reda naroda kojem ja pripadam, ali ta politika koja je učinila da njih nema ovdje, danas zahtjeva smjenu mene jedinog, naravno da je neprijatna doza osjećaja.



Sve drugo ide svojim tokom, nažalost politička zbilja Bošnjaka Višegrada je takva. Ništa ja ne mogu učiniti sam, ali zajedno možemo mnogo više da bi nam bilo bolje. Ja sam svoj na svome, tako se osjećam, a ako to nekome ne odgovara to je njegov problem, a ne moj. Ja drugačije niti hoću, niti mogu, niti umijem", kazao je Bilal Memišević, predsjednik SO Višegrad.