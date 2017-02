Vozačima ostaju pogodnosti umanjenja kazne ako je plate u roku od osam dana

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH zvanično je na snagu stupio 15. februara 2017. godine i od tada se vozači i drugi učesnici u saobraćaju suočavaju sa znatno većim novčanim kaznama.

Sukladno novom zakonu, ukoliko kroz naseljeno mjesto vozite, naprimjer 80 kilometara na sat platit ćete, umjesto dosadašnjih 50 KM, kaznu od 400 do 1.000 KM.



Kako su nadležni pojasnili tokom procedure usvajanja zakona, cilj novog zakona i pooštrene kaznene politike jeste smanjenje broja saobraćajnih nesreća na bh. putevima, posebno onih sa smrtnim ishodom.



No, dobra vijest za sve vozače jeste da na snazi ostaju odredbe prema kojima se novčana kazna umanjuje za 50 posto ako vozač ili drugi počinilac prekršaja prizna i potpiše prekršajni nalog te kaznu plati u roku od osam dana.



Kako su za Klix.ba potvrdili iz MUP-a RS Zakonom o prekršajima, članom 149. predviđeno sljedeće:



"Prekršajni nalog sadrži pouku da, ukoliko lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana, od dana prijema prekršajnog naloga, plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne". Ova odredba primjenjuje se, kao i do sada, i na plaćanje kazni po počinjenim prekršajima u saobraćaju.



Zakon o prekršajima FBiH iz 2014. također omogućava da platite duplo manju kaznu ukoliko priznate počinjenje prekršaja te kaznu platite u roku od osam dana.