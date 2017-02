Vlast ne funkcioniše: Penzioneri zaprijetili masovnim protestima na teritoriji cijele FBiH

Nakon što je na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH "pao" Prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), penzioneri u FBiH zaprijetili su vlastima masovnim demonstracijama ukoliko do kraja februara ne usvoje novi zakon o PIO-u.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon što je na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH "pao" Prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), penzioneri u FBiH zaprijetili su vlastima masovnim demonstracijama ukoliko do kraja februara ne usvoje novi zakon o PIO-u.

Jučerašnja sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH još jednom je pokazala nefunkcionalnost političke koalicije koju čine SDA, HDZ i SBB. Po ko zna koji put u praksi je demonstrirano da Stranka demokratske akcije (SDA) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) nemaju usaglašene stavove u vezi s ključnim zakonskim rješenjima u entitetu.



Klub delegata bošnjačkog naroda uoči glasanja se izjasnio da neće podržati donošenje zakona, jer prema njihovim shvatanjima Prijedlog zakona o PIO-u "urušava sistem penzijskog osiguranja".



Ubrzo nakon obaranja zakona oglasio se i Klub delegata HDZ-a BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH koji je za sve okrivio SDA, ističući da su rušenjem Zakona o PIO-u pokazali da nisu u stanju iz deklarativne prijeći na stvarnu provedbu reformi.



Politički problem na relaciji SDA-HDZ ne interesuju penzionere koji ostaju ustrajni u svojoj namjeri da od vlasti traže da konačno učine funkcionalnim penzioni sistem u FBiH.



Predsjednik Udruženja penzionera u FBiH Omer Omerefendić rekao je za Klix.ba da penzioneri smatraju kako bi povećanje koeficijenta na 14,3 ugrozilo kompletan penzioni sistem.



"Nama je novi Zakon o PIO-u potreban za sve penzionere, dakle ne samo za buduće, već i za postojeće. Koeficijent od 14,3 za nas je potpuno neprihvatljiv, jer bi se njim enormno povećale penzije budućih penzionera, naročito onih koji imaju veće plaće, dok bi svim ostalim u dogledno vrijeme penzije bile smanjenje", rekao je Omerefendić.



Istakao je da Zakon o PIO-u nije pitanje politike te da bi se koalicioni partneri u Federaciji BiH konačno trebali dogovoriti i zauzeti jedinstven stav.



"Novi Zakon o PIO-u je potreba. Tražimo da Vlada FBiH ponovo uputi u parlamentarnu proceduru zakon koji je usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Koalicioni partneri neka se u međuvremenu pokušaju dogovoriti da se zakon usvoji što prije", kazao je Omerefendić.



Kako kaže, penzioneri imaju odgovor s Vladom FBiH u kojem je precizirano da će novi zakon biti usvojen do kraja 2016. godine, što se nije desilo, te će ukoliko zakon ne bude usvojen do kraja ovog mjeseca izaći na proteste.



"Mi insistiramo da to bude u toku ovog mjeseca. Normalno je i logično da su penzioneri nezadovoljni i da već sad postoji evidentno nezadovoljstvo koje će dolaskom vremena prerasti u masovne demonstracije u cijeloj FBiH", zaključio je Omerefendić.



Podsjećamo, delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH oborili su zakonsko rješenje s amandmanom parlamentaraca iz reda hrvatskog naroda kojim je bod za obračun penzija povećan s 13,6 na 14,3.



HDZ je nakon jučerašnje sjednice poručio kako je na vidiku neka nova koalicija predvođena delegatima SDA i SDP-a. Podsjetili su da je preglasavanjem HDZ-a BiH usvojen Zakon o energetskoj učinkovitosti.