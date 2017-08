Vlada ZDK dodijelila 750.000 KM poticaja za pripravnike i samozapošljavanje

Miralem Galijašević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu osigurala je novčana sredstva za projekte zapošljavanja i sticanje prvog radnog iskustva, a premijer Miralem Galijašević u razgovoru za Klix.ba je kazao kako je broj nezaposlenih u ovom kantonu u opadanju.

Projektima samozapošljavanja mladih obuhvaćene su općine Tešanj, Kakanj i Žepče te je za tu namjenu odobreno ukupno 57.000 KM, čime je zaposlena 31 osoba. Galijašević je istakao kako je Vlada kantona podržala projekte u ovim općinama te odobrila sufinansiranje projekata, kao i da ga raduje činjenica da je broj nezaposlenih osoba u ZDK manji nego je to bilo prije dvije godine.



"Statistički podaci govore da je u ZDK trenutno broj zaposlenih 82.637, a broj nezaposlenih evidentiranih osoba na Zavodu za zapošljavanje je 63.096, što ukazuje na to da se stanje u ovoj oblasti poboljšava u odnosu na stanje prije dvije godine, kada je broj nezaposlenih bio 71.000 i bio identičan broju zaposlenih", izjavio je Galijašević.



Za program sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV-pripravnika mladih osoba bez radnog iskustva u 2016/2017. godini Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u Budžetu za 2016. i 2017. godinu odobrila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 690.000 KM. Kroz ovaj program sufinansira se osigurava zapošljavanje 100 mladih osoba bez radnog iskustva s visokom stručnom spremom na period od godinu dana i 100 sa srednjom stručnom spremom ili kvalifikovanih mladih osoba bez radnog iskustva.



"Vlada ZDK, svjesna važnosti stvaranja ambijenta za ostanak mladih u BiH, realizira projekte koji podstiču samozapošljavanje, kao i projekte sufinansiranja zapošljavanja VS, VSS, SSS i KV pripravnika - mladih osoba bez radnog iskustva kao i projekte stambenog zbrinjavanja mladih. Opredijeljeni smo da ispoštujemo sve ciljeve i zadatke iz Strategije omladinske politike, što smo potvrdili i dodjeljivanjem 50 stambenih kredita mladim osobama s područja ZDK. Pored planiranja sredstava u budžetu za podršku ovakvom vidu zapošljavanja nastojimo da stvaranjem što povoljnijeg privrednog ambijenta omogućimo kompanijama kao što su Arcelor Mittal, AS Jelah, Natron Hayat, Cementara Hajdelberg, Prevent, AlmaRas, Grupacija Hifa, Madi, Mann+hummel, Brovis i druge, da kreiraju nova radna mjesta", zaključio je Galijašević.