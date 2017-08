Vlada Kantona Sarajevo od ponedjeljka će biti u stalnom zasjedanju povodom problematike vodosnabdijevanja i dešavanja u KJKP “Vodovod i kanalizacija”. To je najavio premijer KS Elmedin Konaković prilikom današnjeg obilaska glavnog izvorišta Bačevo zajedno sa kantonalnim ministrima Čedomirom Lukićem, Mujom Fišom i Jasminom Halebićem, te novoimenovanim v.d. predsjednika Skupštine ovog preduzeća Muamerom Kosovcem.

"Pratit ćemo sve što se u ovom preduzeću dešava. Pred nama je još nekoliko problematičnih sedmica sa hidrološkog aspekta. Pokušavamo prikupiti sve tačne informacije kako bismo kao Vlada utjecali na neke procese da se vodosnabdijevanje poboljša. Insistiramo i dalje na kvalitetnoj detekciji trenutnog stanja vodovodne mreže, kao i da se ona što prije uradi. Uskoro će biti operativna sredstva od EBRD-a, svaku marku treba investirati racionalno kako narednu godinu ne bismo dočekali sa ovakvim redukcijama", rekao je premijer Konaković.



Kazao je da na Bačevu ima dovoljnih količina vode, više od 3.000 litara u sekundi ide prema gradu, ali da su redukcije u noćnim satima dodatno produžene kako ne bi bilo dnevnih.



"Čuli smo ovdje i prijedloge o stavljanju u funkciju nekih novih bunara radi poboljšanja vodosnabdijevanja, novca za to ima i Vlada bi ih bila spremna podržati. Jedna od njih je da se sa izvorišta u Hadžićima preuzmu određene količine vode koje bismo usmjerili za vodosnabdijevanje Rakovice a vodu koja se trenutno koristi sa izvorišta Bačevo za snabdijevanje ovog naselja preusmjerimo za dodatnu opskrbu grada Sarajevo. To će također biti predmet naših konsultacija. Zanimali su nas i efekti projekta izgradnje regionalnog vodovoda na Bjelašnici koji ćemo započeti ove godine. Vlada KS će učiniti sve što je u njenoj moći, kako bi ovaj problem za vrijeme našeg mandata bio riješen. On je kompleksan, nismo zadovoljni dinamikom i brzinom kojom se rješava, ali je naša obaveza da na tome i dalje insistiramo”, naglasio je premijer Konaković.



Članovi Vlade su sa menadžmentom VIK-a i uposlenicima pumpne stanice Bačevo danas obišli i treći u nizu novoizgrađenih bunara na ovom lokalitetu, a koji je pušten u funkciju jučer. Uz još dva novoizgrađena bunara, u sistemu je osigurano dodatnih 150 litara vode u sekundi.



"Svaki bunar je kapaciteta 50 litara u sekundi i prikopčani su na glavni potisni transportni cjevodovod koji vodi ka rezervoaru Mojmilo. S obzirom na nestašicu vode uzrokovanu presušivanjem izvorišta ove dodatne količine vode će zasigurno doprinijeti da se vodosnabdijevanje tokom dana odvija bez problema. Ipak, dok traje ovaj sušni period biće prisutne noćne redukcije”, kazao je v.d. izvršnog direktora za vodovodni sistem u VIK-u Kenan Đipa. Dodao je da će tokom trajanja Sarajevo Film Festivala ovo preduzeće nastojati obezbijediti vodom centralni dio grada i u noćnim satima i to do dva ili tri sata ujutro.



Također je naglasio da VIK ima obavezu riješiti problem vodosnabdijevanja prema svim građanima, te da će u narednim danima biti razmatrani svi dati prijedlozi za rješavanje ovog problema.