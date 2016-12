Vlada FBiH: Ne razumijemo nervozu bivšeg premijera Nermina Nikšića

Vlada FBiH reagovala je na navode koje je na današnjoj konferenciji za medije SDP BiH iznio bivši federalni premijer Nermin Nikšić.

"Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu kojeg je Federalna vlada podnijela, proizišao je iz činjenice da je bivši federalni premijer potpisom ugovora preuzeo obavezu izmirivanja doprinosa za PIO, čime je oštećen budžet Federacije BiH za oko 43.000.000 KM. Naglašavamo da firma Ferimpex, pomenuta od strane gospodina Nikšića, ni na koji način nije predmet počinjenja krivičnog djela", stoji u saopćenju Vlade FBiH.Dodaju da je ova firma podnijela tužbu za vrijeme vlade Nermina Nikšića o čemu će odluku donijeti pravosudni organi."Kategorički odbacujemo bilo kakve špekulacije da Vlada FBiH namjerava da pregovara s bilo kojom firmom dok je u sudskom procesu, jer je to neovisna nadležnost Federalnog pravobranilaštva", navode iz Vlade FBiH.Kako kažu, nerazumljiva je nervoza bivšeg federalnog premijera, koji je do sada u svim slučajevima koji se njega ne tiču, pozivao pravosudne organe da rade svoj posao."Vlada Federacije BiH poziva pravosudne organe da rade svoj posao bez ikakvih pritisaka i smatra bespredmetnom svaku političku polemiku o sličnim temama", kaže se u saopćenju.Podsjećamo, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDPBiH) Nermin Nikšić na današnjoj konferenciji za novinare izjavio je da postoje vrlo ozbiljne indicije da unutar Vlade Federacije BiH djeluje organizirana grupa koja želi dovesti do toga da Vlada izgubi sudski spor koji se protiv nje vodi prema tužbi firme Ferimpex Zavidovići, u visini nešto više od 5 miliona KM bez kamata.